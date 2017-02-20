Otokar, BAE için zırhlı araç üretecek

Otokar'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, şirketin bağlı ortaklığı ile BAE'de kurulu Tawazun Operations Company LLC'nin bağlı ortaklığı arasında ortak girişim kurulması için anlaşma imzalandı.

Yeni kurulan şirketin BAE silahlı kuvvetlerine 661 milyon dolar tutarında zırhlı araç satacağı belirtilen açıklamada, "Otokar ve Tawazun'un birlikte yürüttükleri çalışmalar sonucunda, Al Jasoor tarafından gerçekleştirilmek üzere BAE Silahlı Kuvvetleri'ne 8x8 zırhlı araç tedarikine hak kazanılmıştır" denildi ve şu bilgi verildi:



"İlk aşama olarak BAE Silahlı Kuvvetleri ile Tawazun arasında Otokar'ın dolaylı olarak yüzde 49 pay sahibi olacağı Al Jasoor'a devredilmek üzere, 6 yıllık toplam 661 milyon dolar tutarında satış için sözleşme imzaları tamamlanmıştır. Proje kapsamında Otokar'ın doğrudan elde edeceği gelirler gerçekleştirilecek araç ihracatı, demonte kit (CKD - Completely Knocked Down) satışları, teknik danışmanlık ve benzeri hizmet gelirleri ile Al Jasoor'dan alacağı temettülerden oluşacaktır. BAE'de yürütülen bu proje sürecinde rakiplerimizin Otokar'ın BAE'deki pozisyonundan haberdar olması suretiyle Şirketimizin rekabet gücünün zedelenmemesi ve gerek Tawazun ile gerekse BAE Silahlı Kuvvetleri ile yürütülen görüşmelerdeki pazarlık gücümüzün olumsuz etkilenmemesi için, Şirketimizin meşru haklarının korunması amacıyla 01 Mart 2012 tarihli teklif ve 20 Kasım 2015 tarihli Ön Anlaşmanın (MoU- Memorandum of Understanding ve Term Sheet) kamuya açıklanması ertelenmiştir. Erteleme kararı, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22 Haziran 2010 tarihli kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Genel Müdürlük tarafından alınmıştır. Mevcut durumda gelinen aşama ve Ortaklık Anlaşması'nın imzalandığı dikkate alındığında, erteleme gerekçelerinin ortadan kalkması nedeniyle konuya ilişkin açıklama yapılmaktadır."