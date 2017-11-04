Otomobil fiyatlarında kur zammı

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan yükseliş otomobil fiyatlarını da etkiledi. Haziran ayı sonundan bugüne kadar geçen 4 aylık sürede otomobil fiyatlarına yapılan zam ortalama 9.1 oldu

Kurlarda yaşanan artışlar, maliyetlerinin çok büyük bir bölümü euro üzerinden hesaplanan otomotiv sektöründe de kendini belli ediyor.

Firmalar kurlardaki değişikliğe göre kendi fiyatlarını ayarlarken, kimileri artışın üzerinde kimileri de artış oranın altında zam yaptı.

ORTALAMA ARTIŞ YÜZDE 9.1

Haziran sonunda 3.90 TL seviyesinde olan euro kuru yüzde 14.3 artışla 4.46 liraya yükseldi. Euroda yaşanan bu artışın büyük bir kısmı kendisini fiyatlarda gösterdi.

haberturk.com'un Türkiye'de en çok satılan ve Haziran itibariyle fiyatları 60 bin TL'nin altındaolan araçlar içerisinde yer alan 23 model üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, otomobil fiyatlarındaki artış 4 ayda ortalama yüzde 9.1 olarak kaydedildi.

KASIM'DA YENİ ZAMLAR GELEBİLİR

Öte yandan son dönemde kurlarda yaşanan artış, Kasım ayın içerisinde de yeni zamları beraberinde getirebilir. Otomotiv sektörünün maliyetlerinin euro cinsinden olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri, Kasım ayı içerisinde fiyatlara yüzde 5'e varan oranlarda zam gelebileceğini belirtiyor.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, geçtiğimiz günlerde Vatan Gazetesi'nde yer alan demecinde, ani kur artışlarının kendilerini çok zorladığını belirterek, Kasım’da fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu söylemişti. Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Akın da Kasım’da fiyatların artacağını belirtirken, Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker markaların ortalama yüzde 5 zam yapacağını ifade etmişti.

KAÇ OTOMOBİL SATILDI

Türkiye'de Ocak-ekim döneminde 719 bin 95 adetlik toplam pazara ulaşıldı. Bunun 547 bin 109 adetini otomobiller, 171 bin 986 adetini de hafif ticari araçlar oluşturdu.

Toplam pazarın sene sonunda 1 milyon adete ulaşması bekleniyor.