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Otomotiv yan sanayine darbe

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Otomotiv yan sanayine darbe
Dün saat 16:00'dan beni Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otomobil yedek parça sanayisine elektrik verilemiyor. Günlük zarar 10 milyon doları buldu. Fabrikalara parça gönderimi durmak üzere.

Türkiye genelinde dün akşam üstünden bu yana yaşanan elektrik kesintisi sanayinin kalbi otomotivi vurdu. Gezbe Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye ve dünyaya otomotiv yedek parçası üreten şirketlerde üretim durdu. Otomobil fabrikalarıyla günlük siparişler üreten firmalar stoklarını tüketmek üzere.

GÜNLÜK ZARAR 10 MİLYON DOLAR

Konuyla ilgili olarak Sozcu.com.tr’nin sorularını yanıtlayan Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Tanca, “Toyota’ya, TOFAŞ’a üretim yapıyoruz. Dün elektriklerimiz saat 16:00 gibi gitti. Birkaç saat sonra geleceğini söylediler fakat gece 1:00’da geldi. Sabah fabrikaya insanları çağırdık fakat elektrikler saat 07:00’da yine gitti” açıklamasını yaptı.

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