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Otostop yapan öğrencinin kolu koptu

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Otostop yapan öğrencinin kolu koptu
Muğla'nın Fethiye İlçesi’nde 4 lise öğrencisinin otostop yaparak bindiği otomobil, kontrolden çıkıp çelik bariyere çarptı. Kazada lise 19 yaşındaki Yücel Sarman’ın bileğinden kopan sol eli, arkadaşları tarafından otomobile 8 metre uzaklıkta bulundu.

Kaza Ovacık Mahallesi Ovacık- Ölüdeniz Yolu üzerinde bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 64 KE 040 plakalı otomobiliyle Ovacık’tan Ölüdeniz yönüne giden25 yaşındaki Ulaşcan Tuzer, yol kenarında otostop yapan Yücel Sarman ve 3 arkadaşını otomobile alarak yola devam etti.

Eğimli yolda hızla seyreden otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, çelik bariyerlere çarparak tekrar yola savruldu. Sürücü Tuzer’in ağır yaralandığı kazada, yanındaki yolcu koltuğunda oturan Sarman’ın sol eli bilek kısmından koptu.

Arka koltukta oturan Sarman’ın 3 arkadaşı ise kazayı yara almadan atlattı. Kanlar içinde kalan Sarman’ın kopan eli, arkadaşları tarafından otomobile 8 metre mesafedeki çelik bariyerlerin arasında bulunarak bezle koluna tekrar sarıldı. Sürücü koltuğunda sıkışan Tuzer’in kurtarılması içinse Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği Ekipleri’nden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Tuzer’i sıkıştığı yerden çıkardı. 2 ayrı ambulansa alınan Sarman ve Tuzer hastaneye gönderildi.

ELİ KUTUYA KONULDU

Tuzer, Fethiye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, Sarman’ın ilk müdahalesi Özel Letoon Hastanesi’nde yapıldı. Kanaması durdurulan Sarman, kopan elinin yerine dikilmesi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Bilek kısmı sarılı halde hastaneden çıkarılan Sarman’ın özel bir kutuya konulan eli de ambulansla Muğla’ya gönderildi.

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