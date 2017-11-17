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ÖTV düzenlemesi Meclis'ten geçti

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ÖTV düzenlemesi Meclis'ten geçti
Yeni ÖTV düzenlemesi Meclis tarafından kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda "Torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının üçüncü bölümü üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Tasarının, engelliler için ÖTV muafiyetini düzenleyen maddesine ilişkin AKP milletvekillerinin verdiği önerge kabul edildi. Buna göre, engelliler için ÖTV muafiyeti, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200 bin TL'yi aşmayan araçlar için uygulanacak. Motor silindir hacmine bakılmaksızın bu araçlar istisna kapsamına alınacak.

AKP milletvekillerinin, tasarının bazı içeceklere ÖTV oranını da düzenleyen 76. maddesine ilişkin değişiklik önergesi de oylanarak kabul edildi. Buna göre, sade gazozlar, meyveli gazozlar, limonatalar, nektarlar, alkolsüz biralar, enerji içerecekleri, soğuk çay ve meyveli içeceklerden yüzde 10 ÖTV alınacak.

Öte yandan sebze suları, yüzde yüz meyve suları, doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli-gazlı içecekler (meyveli soda) ise kapsam dışında tutuldu.

Düzenleme 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olacak.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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