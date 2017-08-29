Ovacık savcısını şehit eden terörist yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda yaralı ele geçirilen PKK'lının Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden ve eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün'ü kaçıran terörist olduğu ortaya çıktı.

PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği ilçeye bağlı Barış Mahallesi Bulut Pınarı kırsalında güvenlik güçleriyle ile PKK'lı grup arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 2 terörist öldürüldü, biri yaralı 3 terörist ise yakalandı.

Çatışmada yaralı olarak yakalanan "Azad Cüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu'nun, Tunceli'nin Ovacık İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden terörist olduğu ortaya çıktı.

Güvenlik güçleri, 12 Ağustos 2012 tarihinde Ovacık'taki parti çalışmalarının ardından Tunceli'ye dönerken aracının önünü kesilerek alınkonulan ve 48 saat sonra serbest bırakılan Hüseyin Aygün'ün de PKK'lı terörist Gürbüz Topçu tarafından kaçırıldığını belirledi.

Yaralı PKK'lı Topçu, Elbistan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi. Operasyon kapsamında sağ olarak yakalanan diğer 2 PKK'lı ise ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.