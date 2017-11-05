Oy pusulalarına Erdoğan karar verecek

Seçim güvenliğinin artırılmasına yönelik barkodlu oy pusulası formülüne AKP Genel başkanı Erdoğan'ın karar vereceği öğrenildi.

Milliyet’ten Şebnem Hoşgör’ün haberine göre, AKP uyum yasaları kapsamında, “mühürsüz” oy tartışmalarına da nokta koymak istiyor. Bu çerçevede, “barkodlu oy pusulası” formülüyle birlikte, Seçim Kanunu’ndaki mühürsüz oyların geçersiz sayılacağına ilişkin hükmün yasadan çıkarılması seçeneği üzerinde duruluyor.

ERDOĞAN KARAR VERECEK

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nda yapılacak bazı değişiklikler konusunda parti içinde görüş farklılığı bulunuyor. Özellikle parti genel başkanları açısından önem taşıyan bir kişinin hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliğine aday olup olmayacağı konusunda, “tek adaylık” görüşünün ağır bastığı AKP’de, bazı kurmaylar anayasa uyarınca çifte adaylığın mümkün olabileceğini savunuyor.

100 bin seçmenin cumhurbaşkanı adayı göstermesine ilişkin düzenleme konusunda ise, “noter tasdikli imza” ya da seçim kurullarına imza verilmesi formülleri üzerinde duruluyor.

Seçenekli hazırlanan taslak metinlerin, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın tercihlerine göre şekilleneceği ifade ediliyor.