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Oylamada skandal görüntüler
TBMM Meclis Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği teklifinin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı. Maddelere geçilmesine yönelik yapılan gizli oylamada ise beklenen skandalların yaşanması gecikmedi.
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23 ARALIK 2016 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 11 12 2016
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