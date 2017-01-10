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Oylamada skandal görüntüler

Oylamada skandal görüntüler 1
TBMM Meclis Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği teklifinin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı. Maddelere geçilmesine yönelik yapılan gizli oylamada ise beklenen skandalların yaşanması gecikmedi.
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Yeni Çağ Gazetesi
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