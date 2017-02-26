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Öymen: Müzakereye muhtaç izlenimi veriyoruz

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Öymen: Müzakereye muhtaç izlenimi veriyoruz
Emekli Büyükelçi Öymen, Türkiye'nin Kıbrıs politikasının, diplomasi diliyle çeliştiğini söyledi.

Hanife Açıkalın / Yeniçağ

Emekli Büyükelçi Onur Öymen, Türkiye'nin Kıbrıs politikasının, diplomasi diliyle çeliştiğini söyledi. Kıbrıs Türk Kesimi'nin müzakereye muhtaç izlenimi verdiğini, diplomasiyi bilmediğini belirten Öymen, şöyle dedi: "Karşı taraftan bir adım önde olacağız demenin diplomasideki anlamı, 'Daha fazla taviz vermeye hazırız' demektir.

Niye söylüyorsunuz bunu? Sanki Kıbrıs Harekâtı yanlış bir harekâttı, pişmanmışız da günah çıkarıyormuşuz gibi hangi tavizi versek de kendimizi affettirsek diyoruz. Kıbrıs konusunda yanlış iş yaptık dediğimiz zaman maç zaten bitti. Hiçbir hükümet kendinden önceki hükümeti yanlış yaptılar diye suçlamadı. Böyle derseniz ülkenin geçmişini suçluyorsunuz. Yunanistan'ı suçlayacağımıza Denktaş'ı suçluyoruz."

Emekli büyükelçi, Güney Kıbrıs'ın yaptığı hamlelerin müzakereleri askıya almak için yeterli olduğunu söyledi

"Diplomaside altın kuralın hiçbir zaman masadan kalkan taraf olmayacağız demeyeceksiniz. Bir diğer kural, diplomaside empati yoktur" diye konuşan Öymen, şunları söyledi: "Diplomaside de zavallı karşı taraf, taviz verelim demeyeceksiniz. Güvenliğinizden hiçbir koşulda taviz vermeyeceksiniz, asker çekme lafını ağzınıza almayacaksınız. Görüşmelerin askıya alınmasını doğru bir karar.

Türkiye gibi bir ülke baskı altında müzakere yürütmez. Bir taraftan Kıbrıs sularında doğalgaz arayacak ve işletecek. Bir taraftan da bunu engellemek için Türkiye gemi gönderdi diye müzakere masasını terk edecek. Bunların hepsi müzakereleri askıya almamız için yeterli sebeptir. Enosis sadece üzerine tuz biber ekti. Her şey Rumların istediği gibi gidiyordu. Ama Kıbrıs Türk Kesimi'nden tepkiler gelince frene basmak zorunda kaldılar."

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