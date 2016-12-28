Oyun kurucuları sahaya!

Suriye'de neler oluyor?

Türk askeri olağanüstü bir kahramanlıkla savaşıyor.

Göğüs göğüse çatışmalar...

İlerlemek zor çünkü her yer tuzaklanmış.

Bombanın, mayının her türlüsü...

IŞİD'in elinde en son silah teknolojileri var,

Kim vermiş bu silahları?

Türkiye nasıl bir satrancın içinde?

Piyon muyuz, Kale mi? Şah mı Vezir mi?

Yoksa oyun kurucusu mu?

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Kamuoyuna açıklanan tezlere bakılırsa Türkiye kendi sınır güvenliğini sağlamak için Suriye'de...

Ben de aynı kanaatteyim.

PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin tüm güney sınırımıza yerleşmemesi, Türkiye'ye terör ihraç edecek olası devletin Akdeniz'e çıkışını kapatmak için yapılıyor bu harekat.

Yani kukla devlet oluşumuna engel olmak için...

Tersinden okursak; Suriye'nin toprak bütünlüğü için...

Yeri gelmişken soralım; madem Suriye'nin toprak bütünlüğü nihai hedef, o zaman Türk askerinin önünde rejim askerlerinin savaşması gerekmez mi?!

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Haritayı açıp bakın, sınırımızdan El-Bab'a kadar bir çizgi çekin, PKK/PYD ötesine geçemiyor.

Ama Türkiye PKK koridorunu kesmek için aşağılara indikçe, PKK daha aşağı iniyor...

Bu nedenle Erdoğan şimdi de "hedef Rakka" diyor.

Rakka IŞİD'in kalesi.

Irak-Rakka arasında sınır yok! Her türlü insan ve silah geçişi Rakka'ya Irak'tan yapılabiliyor.

Haritada devam edin, El-Bab'dan Rakka'ya bir çizgi daha çekin. Ve oradan da yukarı Türkiye sınırına.

PKK/PYD'nin Türkiye için tehdit olmaktan çıkmasının yolu bu hattı güven altına almaktan geçiyor.

Yapılabilir mi? Türkiye'nin gücü bunu yapmaya yeter. Ancak şehit vermeden, en az kayıpla gerçekleştirilmeli...

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Bu noktada tespitlerimiz var:

Türkiye-Rusya-İran ve Suriye anlaştıysa, El-Bab'dan sonraki harekatta bu ülkelerin desteği alınmalı.

Cephede Türk askeri dışında göğüs göğüse çarpışan yok!

Sonuçta tüm yollar Suriye'nin toprak bütünlüğüne çıkıyorsa; bölgesel güçler Türkiye'nin tam yanında yer almalı! Harekatın daha ötesi için Ankara'nın bu iş birliğini gerçekleştirmesi, Türkiye'nin en az zararla bu girdaptan çıkmasını sağlayacaktır.

Rusya-İran ve Suriye, PKK/PYD koridorunu kesmek ve bu amaçla IŞİD mevzilerini ele geçirmek için Türk askeri ile cephede olmak zorunda!

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Medyada saf sorular okuyorum; Neden BATI'lı devletlerin askerleri orada değil diye.

Çünkü terör unsurlarının arkasında olanlar da o ülkelerden başkası değil!

Satrançta yeni hamleye bakın; IŞİD'e karşı savaşan PKK/PYD, Türk askeri bölgeye girince IŞİD ile anlaştı!

TSK yaptığı harekat ile IŞİD'e alan boşaltınca, IŞİD Türkiye'yi tehdit ediyor; ellerindeki bölgeleri PKK/PYD'ye vereceğini söylüyor.

Satrancın başından bu yana, IŞİD'in Kürt devletinin oluşumu için zemin yarattığını, PYD'nin dehşet saçan örgüte karşı savaşan "özgürlük güçleri" olarak dünyaya pazarlandığını ve bu yolla ABD'nin Türkiye düşmanı PKK/PYD'ye açıkça destek verebildiğini söylüyoruz.

Türkiye satrancın oyun kurucusu değildi. Ta ki, bölgesel iş birliğini yapıncaya kadar. Yani Rusya başta olmak üzere, Suriye ve İran ile masaya oturuncaya kadar...

Bölgemizin etnik ve mezhep savaşlarına itildiğini, Büyük Ortadoğu Projesi'nin IŞİD ve PKK/PYD üzerinden yürütüldüğünü görüyoruz.

Gecikerek yaptığımız her hamlede ağır kayıplar ödüyoruz.

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Kahramanlarımız kar altında, kış ayazında bilinmez bir coğrafyada savaşıyor.

Dört bir taraf düşman unsurlarla dolu.

Artık şehit haberi gelsin istemiyoruz.

Türkiye Rakka'ya "tek başına" gitmemeli.

Madem bölgesel güçler emperyalist oyun kurucularını satrançtan kaldırdı, bu savaşta Suriye önümüzde, İran ve Rusya tam yanımızda olmalı!