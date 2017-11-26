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Oyun parkında akıl almaz ölüm

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Oyun parkında akıl almaz ölüm
Denizli'de 5 yaındaki bir çocuk oyun için boğazına bağladığı cisim yüzünden boğuldu.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında, Oğuz Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin cami imamı Mücahit Öz, çocuk parkının yanından geçerken, kaydırakta Mert Kağan Çakır'ı sırt üstü hareketsiz yatarken gördü. Kaydırağın yanına giden Öz, boynunda ip haline getirilmiş naylon bağlı çocuğu çevirerek sağlık durumuna baktı. Öz, hareket etmeyen Kağan'ın boynundaki naylonu çıkartıp, otomobiliyle Buldan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak minik Kağan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, jandarma ekipleri çocuk parkındaki kaydırakta inceleme yaptı. Jandarma, parkta ip haline getirilen ambalaj naylonu parçalarını da inceledi.

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