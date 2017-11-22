Oyuncak bebek müzesi tarihe ışık tutuyor

Ürgüp ilçesi Mustafapaşa köyünde Kapadokya Sanat Tarih Müzesi, 150 yıllık tarihi konakta, 624 farklı konuyu anlatan yaklaşık 3 bin oyuncak bebekle kültür turizmine katkı sunuluyor.

Kültür, tarih ve doğa turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 624 farklı konuyu anlatan yaklaşık 3 bin el yapımı oyuncak bebeğin sergilendiği Kapadokya Sanat Tarih Müzesi, tarihe ışık tutuyor.

Ürgüp ilçesi Mustafapaşa köyünde özel müze statüsündeki 150 yıllık tarihi konakta, 624 farklı konuyu anlatan yaklaşık 3 bin oyuncak bebekle kültür turizmine katkı sunuluyor.

Türk insanının yaşam tarzı, tarihteki önemli şahsiyetler ve mesleklerin konu edildiği çeşitli kompozisyonları içeren tematik bebeklerin yer aldığı müze, ziyaretçilerini masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.

Müzenin kurucusu Sibel Radiye Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebek yapımına yıllar önce merakla başladığını, satmaya kıyamadığı 500 kadar eserini 2006'da açtığı özel müzede beğeniye sunduğunu belirtti.

İlk ziyaretçilerinden aldığı tebrik ve takdirlerin müzeyi geliştirmek için kendisini teşvik ettiğini dile getiren Gül, yıllar içinde farklı konuların canlandırıldığı bebekler yapmayı sürdürdüğünü anlattı.

Bebekleri keven bitkisinin sütünden elde ettiği, "kitre" adı verilen hamursu madde, pamuk ve tel kullanarak yaptığını bildiren Gül, yaklaşık 3 bin eseri olduğunu kaydetti.

Minyatür tablo ve kitaplardan ilham alarak tasarladıkları bebeklerin kostümlerindeki tüm detayların, dönemini yansıtması için kimi zaman ziyaretçileri arasındaki uzmanlardan bilgi de aldıklarını belirten Gül, yabancı turistlerin de kendilerine ülkelerinden çeşitli dönemleri yansıtan bebekleri hediye olarak gönderdiğini, bunları da müzede oluşturulan alanda sergilediklerini söyledi.