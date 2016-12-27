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Oyuncular pişmeden dizinin sonu geldi

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Oyuncular pişmeden dizinin sonu geldi

Bir Güney Kore dizisinden uyarlanarak yaz aylarında Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan “Gülümse Yeter” “yaz dizisi” kalıbını bir türlü aşamadı. Başlarda gün birinciliğini bile gören dizi, iddialı yapımların ekrana gelmeye başlamasıyla seyircisini kaybetti. Sonuçta, dizi yılsonunda veda ediyor. Komedi dizilerinin, asıl sezonda, hem de hafta içinde pek fazla şansı yok. Bu dizideki asıl sorun, oyuncular arasındaki büyük uçurumdu. Erdal Özyağcılar’ın büyük ustalığıyla sürüklediği dizide özellikle genç oyuncular, ona ayak uyduramadı. Yasemin’i canlandıran Aslı Bekiroğlu’nun dışında kalan genç isimlerin (erkekler ve kadınlar için de geçerli) dizinin 20 küsur bölümünü geride bırakmış olmamıza karşın hiç ilerleme kaydetmediklerini üzülerek görüyoruz. Yasemin’in annesi Nermin karakterini oynayan Evrim Doğan’ın da Özyağcılar’dan sonra dizinin parlayan ismi olduğunu söyleyebiliriz.

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