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Ozan Arif 'Şerefsiz' davasında ifade verdi

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Ozan Arif 'Şerefsiz' davasında ifade verdi
Sanatçı Ozan Arif, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada ifade verdi.

Yazdığı "Şerefsiz" şiirinde Devlet Bahçeli'yi hedef aldığı iddiasıyla MHP ve Bahçeli'nin avukatı Yücel Bulut tarafından hakkında dava açılan Ozan Arif, hakim karşısına çıkarak ifade verdi.

Samsun Adalet Sarayı 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savunma yapan Arif'i sevenleri yalnız bırakmadı.

Duruşmaya avukatı Ömer Yeşilyurt ile katılan Ozan Arif, savunmasında sözkonusu şiirin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir ilgisi olmadığını, Bahçeli'nin bu şiiri üzerine alınmasını hayretle karşıladığını ve nedenlerini merak ettiğini söyledi.

Ayrıca Ozan Arif hakkında açılan davanın devamının, şikayetçi tarafın Ankara olduğu gerekçesiyle Ankara'da görüleceği öğrenildi. 

Avukat Ömer Yeşilyurt savunma öncesinde Ozan Arif'in suç olduğu iddia edilen şiirinin Samsun'da yazıldığını, dolayısıyla davanın suçun işlendiği yerde görülmesi gerektiğini belirtip davaya Ankara'da değil Samsun'da bakılması ve kararın da burada verilmesi yönünde mahkeme heyetinden talepte bulundu. 

Ozan Arif'in savunması şöyle:

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