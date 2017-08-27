Ozan Tufan, Aziz Yıldırım'ın sözlerinin ardından sabaha kadar ağlamış!

Fenerbahçe'de istenmeyen adam haline gelen Ozan Tufan'ın , Aziz Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde "bak bu kilolu" sözlerinin ardından gözyaşlarını tutamadığı bildirildi.

Fotospor'un haberine göre; Vardar maçında hedef tahtasına oturan Ozan Tufan isyan etti. Genç oyuncu kendisini arayan muhabirlere, ''aman abi benim başımı derde sokmayın'' diyerek konuşmamayı tercih ediyor. Ama yakınları Ozan için muhabirleri arayıp adeta onun yerine içlerini döküyor.

Ozan’ın en yakın dostlarından birisi genç futbolcu için, ''abi Aziz Başkan çıkıyor, kongrede Ozan’ın teknesinden bahsediyor. Sanki Ozan tekneyi almak için hırsızlık yaptı. Ozan, Fenerbahçe’de en az kazanan futbolculardan birisi. Sonra Cumhurbaşkanımızın önünde ''bak bu kilolu'' diyor. O gün çok ağladı. Biz genç delikanlı çocuklarız, böyle şeyler ağırımıza gider. Aziz Başkan, Ozan’ı bu kadar taraftarın önüne atarsa, taraftar da tepkisini ilk ona gösterir. Başkaları gibi iki günde bir sakatım diyebilir, idmana maça da çıkmayabilir. Başkan keşke bunu anlasa'' sözlerini kullandı.

Ozan Tufan'ın yağ oranı yüzde 18 çıktı

Başkan Aziz Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a kiloları yüzünden şikayet ettiği Ozan Tufan’a Fenerbahçe taraftarları Vardar maçında ''kebapçıya'' tezahüratı yapmıştı.

Sezon öncesi yapılan testlere Ozan’ın vücut yağ oranının yüzde 18 olduğu ortaya çıktı. Atletlerde yağ oranı yüzde 6-13, fit vücutlarda yüzde 14-17 olarak kabul edilirken Ozan’ın yüzde 18’lik yağ oranının kabul edilebilir yağ oranı içinde yer aldığı bildirildi.