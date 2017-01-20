Özbek terörist!

Reina'da katliam yapan teröristin Özbek veya kimine göre Tacik olması neyi değiştirir?

Özellikle Suriye'deki iç savaşta Asya kökenlilerin varlığı, 'cihatçı' gibi sonradan uydurulmuş bir kavramın altında neredeyse bütün soydaşlarımıza suçlu gibi bakacağımız bir hâle sürükleniyor…

Çeçenistan savaşında da izleri ortaya çıkmaya başlamıştı… Selefilik bölgede güçleniyor ve yaygınlaşıyor mu? Evet güçleniyor ve yaygınlaşıyor… Dinî altyapı eksikliği, dinî otoritelerin zayıflığı ve itibarsızlığı, devletlerin bu alanda çok sıkıntılı ve mesafeli oluşu, ekonomik sefaletin üzerine Ortadoğu'daki terörist grupların bindirdiği para vs. gibi birçok sebep problemi büyütüyor…

Ortaasya bu anlamda terörizm için bereketli bir havzaya dönüşürken, bunun üzerine teröristin uyruğu üzerinden Özbek, Uygur, Kazak, Kırgız, Türkmen gibi genellemeler içeren suçlamalara yeltenmek ve hepsini potansiyel suçluymuş gibi görmek cahillik ötesi bir durum…

Ahmaklığın elinde 'suçun şahsiliği' prensibi öyle çiğneniyor ki, endişemiz bunun sonunda Türk kardeşliğinin zedelenmesi… Varsa suçlu gereği yapılır… Neredeyse ait olduğu uyrukla yetinmeyip, 4 yaşındaki çocuğuna bile zulmü reva gören mantık palazlanırsa bundan en büyük zararı kardeşliğimiz görür…

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Herhangi bir münferit olaydan çıkarak genellemeye gitmek, üstelik bunu sosyal meselelerde yapmak çok kötü bir yanlış… Tıpkı "O okullar FETÖ'cü terörist yetiştirdi" gerekçesiyle harp okullarının kapatılması gibi…

FETÖ'cüyü bul ve yargıla… Sadece harp okullarının değil bütün okulların ve iş sınavlarının sağlıklı geçmesini sağlayacak adâleti hâkim kıl… Kimsenin hakkını yedirme, kimseyi kimseye ezdirme…

Mesele bu kadar basit ve yalınken, okullar tamamen kapatılarak çözüldü!..

Hüseyin Velioğlu, 17 Ocak 2000 tarihinde Beykoz'da bir villada ölü olarak ele geçirilebildi… Batman Gercüş'lü Velioğlu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünde okudu… Sonra memlekete Maliye Bakanı olmadı, Hizbullah'a lider oldu…

Bu toprakların gördüğü en büyük terörist Abdullah Öcalan da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudu… İçinden yığınla terörist çıktı diye devlet kapattı mı bu okulu? Kapatmadı, çünkü çözüm bu değildi ve olamazdı… Üstelik sadece bu fakülteden değil, ülkenin neredeyse bütün fakültelerinden terörist çıktı ama bunlar yaşandı diye genellemeye gidilip okullar kapatılmadı…

Tıpkı Cemalettin Kaplan'ın mezun olduğu Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin de kapatılmaması gibi….

Bu ülkenin diğer teröristleri mağaralarda, zulalarda, medreselerde palazlanmadı ki… Çoğu eğitim sistemimizin içindeki okullarda yetiştiler, eğitildiler, örgütlendiler… Yine de bu sonuçtan yola çıkılarak okulları kapatmak kimsenin aklına gelmedi…

Harp okullarının ve askerî tıbbiyenin bu gerekçeyle kapatılmış olması problemi çözmez, tam tersine başka problemlere kapı aralar…

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Devleti yönetiyorsanız, iddianız ve o iddiaya uygun yönetme kapasiteniz olacak…

Harp okullarına, diğer okullara veya işe girişte sınav soruları mı çalınıyor? Bunu engelleyecek ve kimsesizin hakkını koruyacak olan sizsiniz… Varsa bir adaletsizlik, adâleti tesis etmek ve onu eşit dağıtmak mecburiyetinde olan sizsiniz… Okul terörist yetiştiriyorsa tedbir alacak ve ıslah edecek olan sizsiniz… Tayin ve terfilerde, partizanlık, mezhep, tarikat, cemaat veya başka aidiyetler dolayısıyla, ehliyet ve liyakat yerine yakınlık en önemli kriterse, bunun ilerisi için toplumsal gazap biriktirdiğini fark edip, tedbir alması gereken de sizsiniz…

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'Suçun şahsiliği'ni ıska geçip, topyekûn kurumları kapatmak veya bir suçluya bakarak onun uyruğuyla ilgili topyekûn zanlı imalatına çalışmak var olan problemi bastırmaya yetmez… Tam aksine başka problemlerle birleşerek daha büyük dert olarak karşımıza çıkar…