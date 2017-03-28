Özbek'ten Hakan Şükür açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Hakan Şükür'ün aidat borcu nedeniyle değil terör örgütleriyle bağı nedeniyle ihraç edildiği söyledi.

Galatasaray Kulübü'nde geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan Mali Genel Kurul'un yankıları devam ediyor.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Genel Kurul sonrasında NTV'de katıldığı canlı yayında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

İşte Dursun Özbek'in açıklamalarından satır başları:

HAKAN ŞÜKÜR VE ARİF ERDEM MESELESİ

"Uzun bir genel kurul oldu. İbra sonrasında rahatlama oldu. Bazı genel kurul üyeleri salonu terkettiler. Biz de Galatasaray'da kulüpten ihraç şöyle çalışır: Biz yönetim kurulu olarak gerekli kişileri disipline sevkediyoruz. Diyoruz ki; bununla ilgili şikayet var, şüphe var deriz ve sevk ederiz. Disiplin araştırır, savunma alır, kendi arasında toplanır ve bir karar verir. Elimde bulunan dosya Hakan Şükür'ün dosyası. İçinde belgeler, gazete yayınları var. Displin Kurulu kanaatini bir yazı ile yönetime bildirir. Söz konusu durum incelendi der ve ilgili kişi hakkında karar verilir. Yönetim Kurulu, disiplin ile ilgili suçlarda ihraç kararını alabilir, bunun tasdik edilmesi için de Genel Kurul'a sevk edilir. Bugün söylenenlerin dışında; Hakan Şükür ve Arif Erdem için Disiplin Kurulu'nun gerekçeli kararıyla net olarak anlaşılabilir."

"Galatasaray Yönetimi, Hakan Şükür'ün durumu itibariyle geçen sene Ağustos-Eylül aylarında kararını almış. Hakan Şükür'ün üyeliğinin sonlandırılmasını oy birliği ile karar vermiş. Peki ne oldu genel kurulda. Genel kurula gittik. Benzer şekilde 7 kişiyi genel kurula sunduk. 5 kişi ihraç edildi, Hakan Şükür ve Arif Erdem reddedildi. Galatasaray'ın hangi koşullarda üyelik sonlandıracağı çok net. Özellikle terör örgütlerine bulaşmış Hakan Şükür ve Arif, Galatasaray Kulübü'nün üyesi olma hakkını zaten kaybetmiştir. Spor kulübü ve camia böyle bir kara gölgeyi içinde taşıması mümkün değil. Burada Yönetim ve disiplinin görüşü net. Aynı suçtan 5 kişiyi daha sevkettik ama bu iki ismi reddettiler. Bu kararın orada bu şekilde alınması 11-12 saatlik maratondan sonra hazerunun salonu terketmesi ve orada provakatif bir azınlığın söylemleri genel kurulun havasını değiştirdi."

'İHRACIN TEK SEBEBİ BUDUR'

"Yönetim Kurulu buna çok üzüldü. Eminim ki Galatasaray camiasının hepsi üzüldü. Bu karar tüm Galatasaray sevenleri çok üzdü, özellikle de beni ve yönetim kurulunu son derece üzdü. Genel Kurul bitti, olağanüstü toplantı düzenledik. Herkes aynı şekilde üzüntülüydü. Olağanüstü Yönetim Kurulu'nu topladım ve konuyu yeniden değerlendirdik. Aynı gün içinde Hakan Şükür ve Arif Erdem'in terör örgütü bağlantıları nedeniyle ihraç kararını yeniden aldık. İhracın tek sebebi budur."

"ANA SEBEP AİDAT DEĞİL"

"Galatasaray'ın üzerinde bu kara gölgenin kalmasına izin veremezdik. Tüzükte bir madde var. 6 sene aidat yatırmayan bir üyeyi reddedemezsiniz ama bu asla ana sebep değil. Bu ayrıca olan bir madde. Bu bir ihraç sebebi ama herkes şunu anlamalı: Hakan ve Arif'i bu yüzden attık değil, hayır. O zaman basına da yansıdı. Bizim ana argümanımız aidatları ödememeleri değil. Aidat, tüzük gereği ayrı bir sebep oldu. Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihraç sebebi terör örgütleri ile olan bağlarıdır. Bu isimler kaçaklar."

'AİDATA DAYANDIRILMAMASI LAZIM'

"Biz bir haber beklentisi içinde bu kararları almadık. Bu toplantının yapılmasının asıl nedeni genel kurul kararının Galatasaray'ı üzdüğünü düşündük. Hiçkimse bu ihraç sebebini aidata dayandırmaması lazım çünkü gerçek bu değil."