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Özbek'ten Terim açıklaması

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Özbek'ten Terim açıklaması
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fatih Terim ve Arda Turan hakkında konuştu..

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özbek, "Şu an Galatasaray'ın hocası var. Fatih Terim tartışmalarını doğru bulmuyorum. Gereken transferleri yaptık. Futbol bütçemiz belli. Hesabın dışında bir şey yapmadık. Arda Turan'ın yeri Galatasaray'dır. Arda ile ilgili çalışmalarımız var" diye konuştu.

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