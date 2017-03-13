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Özbizerdik, yine mekan kurşunladı

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Özbizerdik, yine mekan kurşunladı
7.5 yıl hapis cezasına çarptırılan mafya babası Onur Özbizerdik, bir barda ortaya çıktı. Özbizerdik, bar çıkışı etrafa ateş açtı.

İddiaya göre; 10 gün önce 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılan  Onur Özbizerdik, önceki gece saat 00.30 sıralarında Ulus’taki bir gece kulübünden çıktı. Ve mekânın valesinden kendisini Ortaköy’e bırakmasını istedi. Bunun üzerine vale ayarladığı bir araçla Özbizerdik’i, gitmek istediği gece kulübüne götürdü. Arabadan inmeyen Onur Özbizerdik, mekân önünde bekleyen kişiye “Şazi nerede?” diye sordu. ‘Bilmiyorum’ yanıtı alınca silahını çeken Özbizerdik, mekâna art arda ateş etmeye başladı. Daha sonra Glock marka silahını da olay yerinde bırakarak aynı araçla olay yerinden ayrılan Özbizerdik, Ortaköy Mezarlığı’nda otomobilden inip kayıplara karıştı.Saldırının ardından soruşturma başlatan Organize Suçlar ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Özbizerdik’in peşine düştü. Yapılan araştırmada adresi belirlenen Özbizerdik gözaltına alınarak Organize Şube'de sorguya  alındı. 

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