Özdağ açıkladı... 'Bozkurt işareti' yasaklanacak mı?
Özdağ, basında çıkan ‘yeni partide bozkurt işareti yasaklanacak’ haberleriyle ilgili açıklamada bulundu.
Gaziantep Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, bu sabah basında çıkan ‘yeni partide bozkurt işareti yasaklanacak’ haberleriyle ilgili sosyal medya hesabı Twitter’dan yanıt verdi.
“Bozkurt bir partinin değil” diyen Özdağ, “Türk milletinin tarih ve kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yasaklanamaz” ifadelerini kullandı.
İşte Özdağ'ın o açıklaması:
Etiketler: özdağ, yeni parti, akşener, bozkurt
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