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Özdağ: "AKP'den Akşener'e oylar gidecek, dikkatli olmalıyız!"

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Özdağ: "AKP'den Akşener'e oylar gidecek, dikkatli olmalıyız!"
AKP Manisa Milletvekili Özdağ, yeni parti ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Milli Gazete'den Ahmet Yavuz'a gündemi değerlendirdi.

Meral Akşener'in kuracağı yeni parti ile ilgili de konuşan Özdağ, "AK Parti içerisinde MHP'den, BBP'den gelmiş yüzde 10'a yakın oy var.  Ülkücü kesim içeride yeterince temsil edilmiyor. Akşener'e gidecek 4-5 puan var. O kesim iyi temsil edilecek. Barışılacak" ifadelerini kullandı.

Ahmet Yavuz'un "Vekilinden, iktidara dört barış önerisi!" başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ’a “Partinin gidişatı nasıl olacak? Yeni kabineyi nasıl buldunuz?” diye sordum. “Ak Parti 4 şey yapmalı?” diye doğrudan söze girdi. Dedi ki;

BİR: Saadet’le barışacak.

İKİ: HDP’de yüzde 2 civarı oyumuz var. Kürtlerle barışacak.

ÜÇ: MHP’den, BBP’den gelmiş yüzde 10’a yakın içeride oy var. Ülkücü kesim içeride yeterince temsil edilmiyor. Akşener’e gidebilecek 4-5 puan var. O kesim iyi temsil edilecek. Barışılacak!

DÖRT: Aşiretimizi küstürmeyeceğiz! Barışacağız! Bu harekete omuz vermiş herkesi bir şekilde işe dahil edeceğiz. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu gibi...

Duyumlarımıza göre; Erdoğan, “Reisçilerden” rahatsızmış! Davutoğlu’na yakın isimlere de danışacakmış! Sizce Erdoğan, dört barış önerisini yol haritasına dönüştürür mü?

 

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