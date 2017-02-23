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Özdağ: Arap PKK'sı kurulacak

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Özdağ: Arap PKK'sı kurulacak
MHP Genel Başkan Adayı Özdağ, sosyal medya hesabından gündem oluşturacak bir değerlendirmede bulundu.

MHP Genel Başkan Adayı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Başkanlık sistemiyle ilgili açıklama yaptı.

Başkanlık hediyesi olarak 3 buçuk milyon Suriyeliye vatandaşlık verileceğini iddia eden Özdağ, "Başkanlığin hediyesi 3.5 milyon Suriyeliye Türk vatandaşlığı verilmesi olacak.10 yıla kalmaz Arap PKK'sı kurulur. Hatay ayrılsın denilir" paylaşımında bulundu.

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