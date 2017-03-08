Özdağ: Binali Yıldırım 'Hayır' diyecek

MHP Genel Başkan Adayı Özdağ, Başbakan Yıldırım hakkında flaş bir iddiada bulundu. Özdağ, "Arkadaşlar ben eminim, Binali Yıldırım 'Hayır' verecek" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Adayı Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Anamur Kongre Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu. Konferans öncesinde esnaf ziyaretinde bulunan Özdağ ve Halaçoğlu, 16 Nisan'da sandık başına gidecek olan vatandaşlara neden 'Hayır' oyu verilmesi gerektiğini anlattı.

14 SENEDİR NİYE İSTİKRAR SAĞLAYAMADINIZ?

'Evet'in gerekçelerini anlamsız ve tutarsız bulduğunu söyleyen Halaçoğlu, "Bize diyorlar ki bu anayasa istikrar getirecek, terör bitecek, Türkiye’nin beka sorunu ortada kalkacak, ekonomi olarak uçacak. Ben de diyorum ki Anayasa’ya bakalım. Ekonomiyi uçuracak, terörü bitirecek, beka sorunu ortadan kaldıran hangi madde var? 14 senedir iktidardasınız niye istikrar sağlayamadınız?" diye konuştu.

PKK VE FETÖ'YE YOL VEREN SİZSİNİZ

Hükümeti daha önce PKK ve FETÖ konusunda defalarca ikaz ettiklerini belirten Halaçoğlu, "Oslo’dan başlayan Habur’dan geçen ve sonunda Dolmabahçe’de başkanlık anlaşmasına kadar gitti. Valilere görmezden gelin dediler. Sonuç ne oldu? Oradaki belediyeler aracılığıyla asfaltlara bombalar döşendi, çocuklarımız şehit oldu. Sonra FETÖ çıktı… Askeriye, Yargıya, Emniyete yerleştiren biz değil kendileridir. Defalarca anlattık. Meclis bombalandı. Şimdi bunun sebebi biz miydik yoksa yönetenler miydi? Herhalde biz değildik." dedi.

HALKA ANLATAMIYORLAR

Neden 'Evet' denilmesi gerektiğini hükümetin anlatamadığını söyleyen Halaçoğlu, "Mademki Türkiye’nin beka sorunu var, mademki ‘Evet’ dersek terör hemen bitecek neden 2 sene bekliyoruz. Uygulamaya 2 sene sonra geçecekse şimdi neden ‘Evet’? Çocuklarımız çatışmasın, ölmesin. Neden 2 sene sonrasına vaat. Hadi açıklayın, halka hesap veremezsiniz. Bunu açıklamak için halkın karşısına çıkamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

KİMLERİN DEVLETİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE EMANET ETTİĞİNİ BİLİYORUZ

Türk milliyetçilerinin herhangi bir terör örgütü ile yan yana gelmesinin ihtimal dahilinde olmadığını belirten Özdağ, "Anamur Ovası bozkurt yuvası… Bakın burada farklı partilerin temsilcileri ve bozkurtlar var. Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a göre PKK, HDP ve FETÖ’nün de burada olması gerekiyormuş. Neden? Güya onlar da ‘Hayır’ diyormuş. Sayın Başbakan, Türk milliyetçilerinin bulunduğu yerde onlar adımlarını atamazlar adımlarını. Ama biz Habur’da, Oslo’da ve Dolmabahçe’de kimlerin PKK’lılar oturduğunu biliyoruz. Bu milletin aziz Türk Ordusu’nu, Polisi’ni, Jandarması’nı, Dışişleri’ni, Yargısını kimlerin FETÖ’ye teslim ettiğini biliyoruz" dedi.

YENİDEN BİRLİK İÇİN HER YERDEYİZ

Yeniden birlik ve beraberlik için mücadele ettiklerini söyleyen Özdağ "Ben ve Yusuf Hocam bugün buradayız. Meral Hanım başka bir şehirde, Sinan Bey ve Koray Bey de… Keza Atilla Başkan ve eski Ülkü Ocakları Genel Başkanları da Türkiye’yi geziyor. Kısacası AKP nereye gitse orada Türk milliyetçileri karşısına çıkacak. Biz sadece ‘Hayır’ demek için çıkmıyoruz. Biz sadece federasyona, bölünmeye, otoriter bir yönetimine, bir Firavun yönetimine ‘Hayır’ demek için dolaşmıyoruz. Biz yeniden birlik ve beraberliğimizi sağlamak ve gururla ‘Ne mutlu Türküm’ demek için dolaşıyoruz" şeklinde konuştu.

YILDIRIM 'HAYIR' DİYECEK

Başbakan Yıldırım'ın referandumda 'Hayır' oyu vereceğini iddia eden Özdağ, "Hayır çıkarsa ne olacak. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak kalacak. Binali Yıldırım, o da Başbakan olarak kalacak. Ben ve arkadaşlarım Binali Yıldırım başbakan kalsın diye dolaşıyoruz. O da bana gerek yok diye Türkiye’yi dolaşıyor. Bak biz seni Başbakan olarak tutmak için çırpınıyoruz. Arkadaşlar ben eminim Binali Yıldırım ‘Hayır’ verecek. Muhtemelen Erdoğan da bundan şüpheleniyor" ifadelerini kullandı.