Özdağ: Kerkük işgal ediliyor, 'Evet' için susuyorsun!

MHP Genel Başkan Adayı Özdağ, Kerkük’te yaşanan paçavra skandalına tepki gösterdi. Özdağ, “Kerkük’e resmi törenle bayrak çekiliyor, utanç verici” yorumunda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Adayı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, Kerkük’e asılan sözde Kürdistan paçavrasına tepki gösterdi.

Sosyal medya paylaşım sitesi Twitter’dan hükümete seslenen Özdağ, “Ey Dışişleri Bakanı Kerkük işgali resmiyete ve ilhaka dönüyor. Resmi törenle bayrak çekiliyor. Sen ‘Evet’ karşılığında susuyorsun. Utanç verici” ifadelerini kullandı.

Peşmerge başı Barzani’nin Türkiye’de yer alan partisi KDP Birlik İnsiyatifi 16 Nisan referandumunda ‘Evet’ oyu vereceğini açıklamıştı.

Ardından hem İstanbul Atatürk Havalimanı’nda hem de devletin zirvesindeki görüşmelerde sözde Kürdistan paçavrası yer aldı.

Yine geçtiğimiz günlerde Irak’ta Kürtçe resmi dil oldu.

Türkmen varlığı her geçen gün büyük tehlike altına girerken Türk hükümeti sessizliği korumaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise referandum için ‘Evet’ çalışmalarını sürdürüyor.