MHP Genel Başkan Adayı Özdağ ve MHP'li vekiller Halaçoğlu ve Ok, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. AKP'li yöneticinin 'içsavaş' tehdidine çok sert tepki gösteren Özdağ, "Ne yapacaksınız? Vuracak mısınız bizi!" dedi.

MHP Genel Başkan Adayı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ve MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok TBMM'de ortak basın toplantısı düzenlendi.

Başkanlık sistemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Adayı Özdağ, AKP'li yöneticinin "Evet çıkmazsa içsavaş çıkar" sözlerine çok sert tepki gösterdi.

İşte Ümit Özdağ'ın açıklamaları:

ŞU AN YAPILAN DEMOKRASİ TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK TERÖRİZM GÜZELLEMESİDİR

Bir yandan halktan korkuyorlar ama şimdi bu halktan korkularını bir başka boyuta taşıyarak propagandalarında neden 'evet' diyeceklerini izah etmek yerine, 'terör örgütleri hayır diyor, hayır diyenler terör örgütleri ile aynı çizgide' şeklinde bir propaganda yapıyorlar. Bu propagandayı Adalet Bakanı yapıyor. Bu propagandayı Başbakan, Cumhurbaşkanı yapıyor.

'Hayır' diyenler Türkiye'de parlamenter demokrasiyi savunuyorlar. 'Hayır' çıktığı takdirde parlamenter demokratik rejim devam edecek. 'Hayır' diyenlerin teröristlerle aynı şeyi savunduğunu söylemek, demokrasi tarihinde yapılmış en büyük terörizm güzellemesidir.

Siz teröristlerin meşru parlamenter düzeni savunduğunu mu söylüyorsunuz? Bu ne inanılmaz bir iddiadır. Bu terörist örgütler yıllardan beri milli iradenin tecilli ettiği TBMM'ye karşı bir terör faaliyeti yürütmediler mi? 15 Temmuz darbesinde FETÖ'cüler tarafından bombalanan TBMM değil miydi? Siz Türkiye'nin yüzde 50'den fazlasını nasıl teröristlerle aynı kefeye koyarsınız?

POLİSLER ESNAFI DOLAŞARAK 'EVET' PROPAGANDASI YAPIYOR

'Hayır' çalışması yapacak arkadaşlarımız Valilik tarafından uyarılıyorlar. Köylere 'hayır' çalışması için gidecek gruplar jandarma tarafından durduruluyor ve '2 kişiden fazla girtmeyin' diye ikaz ediliyorlar. Polis, esnafı dolaşarak, muhtarları dolaşarak 'evet' için oy toplamaya çalışıyor ve böyle bir ortamda iktidar temsilcileri televizyonlarda tek başına 'evet' düzenlemesi yapıyorlar.

TELEVİZYONLARA YÖNELİK TEHDİTLERE SON VERİN

Şimdi buradan seslenmek istiyorum; eğer birazcık cesursanız, bu halkın alacağı karardan korkmuyorsanız, sizden eşit imkan istemiyoruz; televizyonlara yönelik tehditlere son verin. Ve muhalefetin de kendisini açıklamasının yollarını demokratik hukuk devleti içersinde sağlayın. Bu sizin göreviniz.

'HAYIR' DİYENLERİN KAPISINI ÇALIP ÖLDÜRECEK MİSİNİZ?

'Eğer yüzde 50'yi geçemezsek, referandumda başarısız olursak iç savaşa hazırlanın' diyor. Ne yapacaksınız? Kapılarımızı çalıp bizi öldürecek misiniz? Diz çöktürüp kafamıza kurşun mu sıkacaksınız? Ozan Erdem, sen kimsin? Sen bir insanın sadece demokratik hakkını kullanıp 'hayır' demesinden ötürü ve 'hayır' diyenlerin çoğunlukta çıkması durumunda bu demokratik sonucu kabul etmeden, eline silah alıp kapı kapı 'hayırcı' avcılığı mı yapacaksın?

Ama bu Ozan Erdem tek başına değil. Bunu görevden aldırsınlar aldırmasınlar. Bu adam, ülkeyi kardeş kavgasına çağıran, iç savaşa çağıran, kan gölüne çağıran bu adam Adalet Bakanı'nın Başkabakan'ın ve Cumhurbaşkanı'nın açtığı psikolojik atmosterde konuşuyor.