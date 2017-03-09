Özdağ Silifke’deki saldırıyı böyle değerlendirdi

MHP Genel Başkan adayı Özdağ, gazetecilere Silifke’de yapılan saldırıyı değerlendirdi. Özdağ, “Yine benzer saldırı tehditlerini alıyoruz ancak biz yola üzerine yemin ettiğimiz Anayasa'yı savunmak için çıktık” dedi.

Basın mensuplarına gündeme dair değerlendirmede bulunan MHP Genel Başkan adayı Ümit Özdağ, “Öte yandan bu saldırının gerçekleşmesine yol açan, Devlet Bahçeli'nin evvelsi gün yaptığı açıklamadır” dedi.

Özdağ bugün de il merkezinde etkinliklerinin olacağını belirterek, "Dün Silifke'de konferans başlamadan önce konferans salonu bir grup tarafından basıldı ve bu baskında ağır şiddet kullanımı gerçekleşti. Bu şiddetin daha da ileri gitmesi Mersin Koruma Şube Müdürlüğündeki kıymetli polis arkadaşların üstün gayretiyle engellendi." diye konuştu.

Özdağ, Silifke'deki emniyet müdürünün görev kusurunun olduğunu ileri sürerek, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü ve yaşananları aktardığını dile getirdi.

Konferanslarına devam edeceklerini aktaran Özdağ, şöyle konuştu:

"Bugün de bir konferansımız olacak. Bu konferansta Halaçoğlu ve ben konuşacağız. Yine benzer saldırı tehditlerini alıyoruz ancak biz yola üzerine yemin ettiğimiz Anayasa'yı savunmak için çıktık. Hiçbir tehdit ve baskı bizi Anayasa'yı savunma konusundaki kararlılığımızdan vazgeçirmeyecek. Biz yeminimize sonuna kadar da sadık kalacağız. Öte yandan bu saldırının gerçekleşmesinde yolu açan, Devlet Bahçeli'nin evvelsi gün yaptığı açıklamadır. Bahçeli 'Ülkücüler bir işi yarım bırakmazlar' diyerek Sayın Sinan Oğan'a İstanbul'da yapılan ve kürsünün devrildiği saldırıyı yarım kalmış bir saldırı olarak nitelendirmiştir. Bazıları üzerlerine vazife çıkartmış ve İstanbul'da gerçekleştirdikleri saldırıyı Silifke'de tamamlamak amacıyla saldırmışlardır ama biz konferansımızı yaptık. Bugün de yapacağız. Bütün Türkiye'yi dolaşıp konferansları gerçekleştireceğiz."

Özdağ ayrıca, yaşananlarla ilgili "suçu övdüğünü" düşündüğü bazı siyasilerle dün Silifke'deki olaya karışanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Yusuf Halaçoğlu da basın toplantısında, halk oylaması sürecinde neden "hayır" dediklerini anlattı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özdağ ve Halaçoğlu, daha sonra yakınlardaki bir notere giderek suç duyurusu işlemleri için bir avukata vekalet verdi.