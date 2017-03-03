Özdağ: Tek başına savaşa götürebilir

MHP Genel Başkan adayı bağımsız Gaziantep Milletvekili Prof. Dr.Ümit Özdağ 16 Nisan’da yapılacak Anayasa değişikliği referandumu kapsamında çalışmalarını Gaziantep’te sürdürüyor.

Bilun ÇELİK / Yeniçağ



Kentte çeşitli STK ve esnafı ziyaret eden Özdağ, yeni Anayasa paketi ile ülke yönetiminin tek kişinin eline geçeceğini belirtti. Özdağ, “Türkiye parlamenter sistemden tek adam rejimine geçmemeli. Aksi halde, ülkenin geleceği belirsiz bir yere gider. Eğer bu paket kabul edilirse seçilecek Cumhurbaşkanı eline alacağı yetkilerle isterse ülkeyi tek başına savaşa sokabilir” dedi.

Gaziantep Emekliler Derneği’ni ziyaret eden Özdağ, halkın önüne konulan paket içerisinde milletin faydasına olan tek bir madde olmadığını ifade ederek, şunları söyledi: “Referandumdan eğer evet çıkarsa Türkiye’de yaşayan yaklaşık 2 buçuk milyon Suriyeli var. Bunlara Türk Vatandaşlığı verilecek. Suriyeliler Türkiye’nin geleceğinde patlayacak bir demografik bomba gibi.”

“TBMM’nin İstiklal Harbimizin şanlı mirasına dayanan geleneğinin ayaklar altında kalmasına izin vermeyeceğiz” diyen Özdağ, “AKP propaganda mekanizması insanlara karamsarlık aşılamak için çalışacak, biz ise Türk Milletine,

‘bunu da aşarız, biz neleri aştık’ diyerek ne kadar büyük ve güçlü bir millet olduğunu hatırlatacağız. Geleceğe Türk Milleti ile birlikte yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkanın birçok ili birleştirip özerk bölgeler kurma yetkisi olacağına dikkat çeken Özdağ, anayasanın 123’üncü ve 126’ıncı maddelerinde bunun için değişiklik yapılmak istendiğini dile getirdi. Özdağ, “Ancak muhalefet karşı çıkınca 126’ıncı maddedeki değişiklikten vazgeçildi.

Fakat 123’üncü maddedeki değişiklik iki maddenin içine bölünerek mu h a f a z a edildi” dedi. Özdağ, sözlerini şöyle tamaml a d ı : “HDP ile aynı safta mısınız diyorlar. Abdullah Öcalan ile aylarca İmralı adasında ‘Yeni Türkiye’ dedikleri federal-çok milletli devletin anayasasını tartışan ve kaleme alan AKP’dir.

Sonunda ulaştıkları anlaşmayı utanmadan ecdadın sarayında Dolmabahçe’de imza töreni ile açıklayan AKP’dir. Ancak bu arada Suriye’de güçlenen PKK, ‘özerklik olmaz, doğrudan konfederasyon’ değince AKP-PKK-GDP anlaşması bozulmuştur. HDP bunun üzerine Erdoğan’a ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ demiştir.

Şimdi bu AKP Türk Milliyetçilerine HDP ile aynı çizgide olma suçlamasında bulunur ise onlara vereceğimiz cevap kısaca ‘Hadi oradan Öcalan ile başkanlık anayasası yazan siz değil miydiniz’ der geçeriz. Üstelik hala pazarlığa devam ediyorlar.