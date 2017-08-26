Özdağ ve Aydın'dan Malazgirt mesajı!

Ümit Özdağ ve Koray Aydın Malazgirt Meydan Zaferi'nin 946. yıl dönümü vesilesiyle kutlama mesajı yayınladı.

Meral Akşener'in ekim ayında kuracağı yeni partiye katılacağını açıklayan Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ve Koray Aydın, Malazgirt Meydan Zaferi'nin 946. yıl dönümünde Twitter'dan kutlama mesajı yayınladı.



Özdağ, "Malazgirt ve Büyük Taaruz'un Yıldönümünde Gelecek 1000 yılda buradayız Alparslan ve Atatürk'e şükran ve dua ile" diye mesaj yayınlarken, Aydın da "Bu büyük zaferlerin ve mücadelelerin mimarları Sultan Alparslan'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Türk tarihi bir bütündür.Tarihimizi başarısıyla hatasıyla sahiplenmeliyiz. Asla tarihi şahsiyetleri çatışma malzemesi olarak kabul edemeyiz" paylaşımında bulundu.



İşte o tweetler:





