Özdağ ve Halaçoğlu’nun Etkinliği Basıldı

MHP Genel Başkan adayı Ümit Özdağ ve Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun katıldığı etkinlik bir grup tarafından basıldı. Kürsünün işgal edildiği saldırıda, sandalyeler havada uçuştu.