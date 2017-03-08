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Özdağ ve Halaçoğlu’nun Etkinliği Basıldı
Özdağ ve Halaçoğlu’nun Etkinliği Basıldı
MHP Genel Başkan adayı Ümit Özdağ ve Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun katıldığı etkinlik bir grup tarafından basıldı. Kürsünün işgal edildiği saldırıda, sandalyeler havada uçuştu.
08 Mart 2017 Çarşamba 18:04
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