Özdağ ve Halaçoğlu’nun Etkinliği Basıldı

MHP Genel Başkan adayı Ümit Özdağ ve Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun katıldığı etkinlik bir grup tarafından basıldı. Kürsünün işgal edildiği saldırıda, sandalyeler havada uçuştu.

Milliyetçi camiaya yönelik provokasyon çalışmaları artarak devam ediyor...

MHP Genel Başkan adayı ve Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun konuşma yaptığı salon basıldı. Silifke'de gerçekleşen saldırıda içeri zorla giren grup Bahçeli lehine slogan atarken, kürsüyü işgal ettikleri görüldü.

Olay sırasında çekilen görüntülerde Özdağ ve Halaçoğlu'nun salondaki soğukkanlı olmaya davet ettikleri görüldü.

Salondaki olayların güçlükle bastırıldığı belirtiliyor...

AKŞENER'DEN TEPKİ!

Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu'na yapılan saldırıya MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'den tepki geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Akşener, "Sn Özdağ ve Sn Halaçoğlu'na konferans sırasında Silifke'de yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.Ey demokrasi..geldiysen kapıya üç kez vur!!" ifadelerini kullandı.