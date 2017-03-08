Bugünkü YENİÇAĞ »

Özdağ ve Halaçoğlu’nun Etkinliği Basıldı

»
Özdağ ve Halaçoğlu’nun Etkinliği Basıldı
MHP Genel Başkan adayı Ümit Özdağ ve Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun katıldığı etkinlik bir grup tarafından basıldı. Kürsünün işgal edildiği saldırıda, sandalyeler havada uçuştu.

Milliyetçi camiaya yönelik provokasyon çalışmaları artarak devam ediyor...

MHP Genel Başkan adayı ve Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun konuşma yaptığı salon basıldı. Silifke'de gerçekleşen saldırıda içeri zorla giren grup Bahçeli lehine slogan atarken, kürsüyü işgal ettikleri görüldü.

Olay sırasında çekilen görüntülerde Özdağ ve Halaçoğlu'nun salondaki soğukkanlı olmaya davet ettikleri görüldü.

Salondaki olayların güçlükle bastırıldığı belirtiliyor...

AKŞENER'DEN TEPKİ!

Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu'na yapılan saldırıya MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'den tepki geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Akşener, "Sn Özdağ ve Sn Halaçoğlu'na konferans sırasında Silifke'de yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.Ey demokrasi..geldiysen kapıya üç kez vur!!" ifadelerini kullandı.

ozdag-010.jpg

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Özdağ ve Halaçoğlu’nun Etkinliği BasıldıÖzdağ ve Halaçoğlu’nun Etkinliği BasıldıAdil Öksüz'ün kardeşi konuştuAdil Öksüz'ün kardeşi konuştuFETÖ'cüler teknolojimizi İsrail'e satmışFETÖ'cüler teknolojimizi İsrail'e satmış"Engelli annelerine emeklilik hakkı verilsin""Engelli annelerine emeklilik hakkı verilsin"156 Kara Harp Okulu öğrencisine dava156 Kara Harp Okulu öğrencisine dava"Akın Öztürk, Gülen'e hayrandı""Akın Öztürk, Gülen'e hayrandı"Milli gemide radar skandalıMilli gemide radar skandalıBaro Başkanı'ndan kadına şiddetBaro Başkanı'ndan kadına şiddetMuhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri soruldu!Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri soruldu!Türkiye bu reklamı konuşuyorTürkiye bu reklamı konuşuyor
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti