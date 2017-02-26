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Özdağ: Yunan Ordusu şükran belgesi verecektir

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Özdağ: Yunan Ordusu şükran belgesi verecektir
Alanya Lisesi’nden müzik yarışmasına ‘İzmir Marşı’ ile katılacak olan bir grup öğrenci okul yönetiminden uyarı aldı. Okul yönetiminin bu yaklaşımına MHP Genel Başkan Adayı Özdağ’dan sert tepki geldi.

Bir GSM firmasının müzik yarışmasında okullarını temsil etmek üzere prova yapan bir grup öğrenci, prova sırasında İzmir Marşı’nı seslendirdi. Okul yönetimi İzmir Marşı’ndan rahatsız olunca, bir yönetici öğrencilere “Bu marş siyasal bir marş, söylemesinler” diye haber gönderdi. İzmir Marşı’nın bu şekilde fiili olarak ama yasal olmayan bir biçimde yasaklanması öğrencilerin tepkisine yol açtı.
 

O MARŞTA ŞEHİTLERİN KANI VAR

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Adayı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Alanya Lisesi’nde yaşanan olayla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan sert tepki gösterdi.  ‘İzmir Marşı’nı yasaklayan okul müdürüne Yunan Ordusu şükran belgesi verecek’ diyen Özdağ, “O marşta şehitlerin kanı vardır. Yasaklayan zihniyeti aşağılıyorum.” İfadelerini kullandı. 

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