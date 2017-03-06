Özdağ'dan çarpıcı 'ihanet paçavrası' mesajı

MHP Genel Başkan adayı Özdağ, Barzani'nin ihanet paçavrasıyla karşılanmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Peşmerge başı Mesud Barzani'nin ihanet paçavrasıyla karşılanmasının yankıları devam ediyor...

MHP Genel Başkan adayı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, havaalanlarına ve Çankaya Köşkü'ne asılan ihanet paçavrasıyla ilgili manidar bir paylaşımda bulundu.

İran'da peşmerge başı Mesud Barzani'nin bayraksız karşılandığına dikkat çeken Özdağ, "Barzani'nin İran'da karşılanması" ifadelerini kullanarak ziyaretlerden kareler paylaştı.