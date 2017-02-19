Özdağ'dan çarpıcı Kıbrıs iddiası

MHP Genel Başkan adayı Özdağ, referandumdan 'evet' çıkması halinde Kıbrıs'ın yıkılacağını iddia etti.

MHP Genel Başkan Adayı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara’da Ankara Barosu tarafından düzenlenen panelde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs'ta devam eden krizi değerlendiren Özdağ, “Kıbrıs Rum kesimi kısa bir süre önce Enosis yani Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakını okullarında anma ve okutma kararı aldı. Kıbrıs'ta Türk varlığını yok etmeyi amaçlayan bir planı bu şekilde övmeleri Rumların zihniyetini bir kez daha ortaya koydu.

Akıncı ve Rum liderin bir araya geldiği toplantıda Akıncı, Rum liderden Enosis'i okullarda anma kararının geri almalarını istedi. Aslında Akıncı'nın yapması gereken derhal 'Bu tür biz zihniyet Kıbrıs'ta Türklüğü yok etmeyi hedeflemektedir. Bunlar ile barış olmaz bir arada yaşanmaz' diyerek, görüşmeleri sonlandırmaktı. Yapmadı. Rum lider ise Akıncı'nın talebine 'Siz de 20 Temmuz Barış harekatını anıyorsunuz' cevabını verdi.

RUM LİDER KAPIYI ÇARPARAK SALONDAN AYRILMIŞTIR

Oysa 20 Temmuz Barış Harekatı, Kıbrıs Türklerini soykırımdan kurtardığı gibi Rum tarafında devrilen Makarios hükümetinin geri dönmesini sağlamıştı. Üstelik, Barış Harekatı uluslararası hukuka dayanıyordu. Bir soykırım ve ilhak eylemini Barış Harekatı ile karşılaştırmak terbiyesizliktir. Rum lider sadece bu terbiyesizliği yapmakla kalmamış, bir adım terbiyesizlik daha yaparak aslında Rum zihniyetini göstermiştir. Rum lider, kapıyı çarparak salondan ayrılmıştır.”

Ümit Özdağ, referandum ile ilgili çalışmaları sırasında da Kıbrıs müzakereleri konusunda konferanslara devam edeceğini söyledi.

REFERANDUMDAN 'EVET' ÇIKARSA KIBRIS'TA TAVİZ VERİLECEK

““Rum liderin bir daha masaya dönmesini beklemeden, Türkiye'nin Akıncı'ya 'görüşmelerden çekil' demesi gerekir iken, referandumda 'evet' çıkması durumunda Erdoğan'a başkan olarak uluslararası saygınlık kazanmak adına Kıbrıs'ta taviz verilecek. Referandum ülkemizin kaderini derinden etkileyecek. Ondan dolayı bu iki ayda hayatımız boyunca gerçekleştirdiğimiz bütün maddi ve manevi birikimi ortaya koyarak, Türkiye Cumhuriyetinin birliğini, demokrasiyi, hukuk devletini savunacağız. Ancak bu mücadele devam ederken Kıbrıs’ta şehit kanları ile alınmış topraklarımızın Rumlara verilmemesi için savaşacağız.”