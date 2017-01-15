Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Özdağ'dan ilk 4 maddeyi değiştirmek isteyen AKP'liye çok sert cevap

Kategoriler
FOTO GALERİ
  • Uzmanlardan turşu uyarısı!
  • Vatandaşın MHP vekillerine mektubu!
  • Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 15 01 2017
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti