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Özdağ'dan madenci eylemi açıklaması

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Özdağ'dan madenci eylemi açıklaması
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, Zonguldak'taki madenci eylemine ilişkin açıklamada bulundu.

Enerji Bakanlığı'nın torba tasarı ile Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun özelleştirileceği haberi üzerine Zonguldak'ta  binlerce madenci kendini maden ocağına kilitleyerek durumu protesto etmiş, aynı gün akşam saatlerinde İYİ Parti'den yapılan açıklamada maden işçilerine destek ziyaretinde bulunulacağı bildirilmişti.

Bu sabah saatlerinde eylemin sonlandırıldığı haberi gelmesi üzerine İYİ Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ yazılı bir açıklamada bulundu.

"Hükümet'in Ankara’da yaşanan yoğun gece mesaisinin ardından İYİ Parti heyeti yoldayken grevin sonlanması talimatı verdiği kulislere yansıdı" diyen Özdağ, hükümete tepki gösterdi.

Yola çıktığı gün “iktidar yedeğinde muhalefet” anlayışını değiştireceğini, ilk seçimin ardından ise önce normalleşmeyi, ardından Türkiye’nin hak ettiği yönetime kavuşturacağını söyleyen Özdağ “İktidar etkisiz muhalefet dışında bir muhalefeti görünce olaylar karşısında halkın istediği çözümleri kabul etmek zorunda kaldı” dedi.

Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı maden ocaklarında çalışan işçilerin Torba Yasa garabeti ile TTK’nin özelleştirilmesine karşı madenden çıkmama kararına destek vermek ve milletin malının hükümet tarafından satıp savılmasına, kömür işçisinin alın terinin sarayın musluklarına harcanmasına karşı çıkmak için İYİ Parti Milletvekilleri heyetinin Zonguldak’a gideceği akşam saatlerinde duyurulmuştu.

Daha önceki talepleri duymazdan gelen, muhalefetin işçilerin yanında etkin dayanışma gösterememesi karşısında da aklına eseni gerçekleştiren hükümetin Ankara’da yaşanan yoğun gece mesaisinin ardından İYİ Parti heyeti yoldayken grevin sonlanması talimatı verdiği kulislere yansıdı."

MADEN EMEKÇİSİNİN ACISINA BİLE SAYGI GÖSTERMEYENLERE İYİLİĞİ ÖĞRETECEĞİZ

“Dün danışmanlarına maden emekçilerinin yakınlarını tekmeletenler, bugün haklı isteklerine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Türkiye’yi insana saygılı, huzurlu ve güvenli bir çalışma düzlemine el ele oturtacağız. Emeğin hakkını alacağı, üretimin ve istihdamın artacağı, iş güvenliğinin hızla tesis edileceği İYİ Parti iktidarı ilk seçim kadar yakın."

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