Özdağ'dan o iftiraya suç duyurusu

Ümit Özdağ, FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 13 ay sonra yakalanan ve polis araçlarına 'vur emri' verdiği iddia edilen sanık Yarbay Özcan Karacan, hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

15 Temmuz'da polis araçları için telsizden 'vur emri' verdiğini ve FETÖ ile bağlantısı olduğunu kabul eden Karacan, ifadesinde "Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ tarafından korunduğunu" iddia ettiği ortaya çıktı.

FETÖ'nün darbe girişiminden 13 ay sonra Antalya'da yakalanan sanık Özcan Karacan'ın emniyetteki ifadesinde hakkındaki asılsız iftiralara tepki gösteren Ümit Özdağ, suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Özdağ basına yansıyan sanık ifadesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamda "Ö.Karacan adlı fetöcü katil ergenekonda nasıl iftira ettiler ise öyle iftirada bulunmuş. Suç duyurusu yapacağım. Sormazmı polis nasıl yaptı diye" dedi.

İşte Özdağ'ın o paylaşımı: