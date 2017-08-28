Bugünkü YENİÇAĞ »

Özdağ'dan o iftiraya suç duyurusu

»
Özdağ'dan o iftiraya suç duyurusu
Ümit Özdağ, FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 13 ay sonra yakalanan ve polis araçlarına 'vur emri' verdiği iddia edilen sanık Yarbay Özcan Karacan, hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

15 Temmuz'da polis araçları için telsizden 'vur emri' verdiğini ve FETÖ ile bağlantısı olduğunu kabul eden Karacan, ifadesinde "Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ tarafından korunduğunu" iddia ettiği ortaya çıktı.

FETÖ'nün darbe girişiminden 13 ay sonra Antalya'da yakalanan sanık Özcan Karacan'ın emniyetteki ifadesinde hakkındaki asılsız iftiralara tepki gösteren Ümit Özdağ, suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Özdağ basına yansıyan sanık ifadesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamda "Ö.Karacan adlı fetöcü katil ergenekonda nasıl iftira ettiler ise öyle iftirada bulunmuş. Suç duyurusu yapacağım. Sormazmı polis nasıl yaptı diye" dedi.

İşte Özdağ'ın o paylaşımı:

İlgili Haberler
Polis araçlarını vurdurandan FETÖ itirafı
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 6
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Özdağ'dan o iftiraya suç duyurusuÖzdağ'dan o iftiraya suç duyurusuDavutoğlu konuştu, yandaşlar saldırya geçti!Davutoğlu konuştu, yandaşlar saldırya geçti!Kılıçdaroğlu: "Erdoğan benden korkuyor!"Kılıçdaroğlu: "Erdoğan benden korkuyor!"Feyzioğlu: "O zaman Meclis'e ne gerek var?"Feyzioğlu: "O zaman Meclis'e ne gerek var?"Bahçeli, Şefkat Çetin'in istifasını istediBahçeli, Şefkat Çetin'in istifasını istediUfukta iktidar varUfukta iktidar var'Daha iyi bir hayat''Daha iyi bir hayat'Akşener ve Yeni Parti sendromuAkşener ve Yeni Parti sendromuMİT, hep Erdoğan'da idiMİT, hep Erdoğan'da idiMHP Manisa'da 500 istifa kapıdaMHP Manisa'da 500 istifa kapıda
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti