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Özdağ'dan şok iddia: Suikastlar başlayabilir!

Özdağ'dan şok iddia: Suikastlar başlayabilir!
MHP Genel Başkan adayı Özdağ, gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Genel Başkan adaylarına yapılan saldırıların teşvikçisinin Bahçeli olduğunu savunan Özdağ, "yakın zamanda suikastlar başlayabilir" iddiasında bulundu.
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