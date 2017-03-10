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Özdağ'dan şok iddia: Suikastlar başlayabilir!
Özdağ'dan şok iddia: Suikastlar başlayabilir!
MHP Genel Başkan adayı Özdağ, gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Genel Başkan adaylarına yapılan saldırıların teşvikçisinin Bahçeli olduğunu savunan Özdağ, "yakın zamanda suikastlar başlayabilir" iddiasında bulundu.
10 Mart 2017 Cuma 17:06
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.