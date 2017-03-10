Özdağ'dan şok iddia: Suikastlar başlayabilir!

MHP Genel Başkan adayı Özdağ, gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Genel Başkan adaylarına yapılan saldırıların teşvikçisinin Bahçeli olduğunu savunan Özdağ, "yakın zamanda suikastlar başlayabilir" iddiasında bulundu.

MHP Genel Başkan adayı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, İsmail Küçükkayan'nın sunduğu Çalar Saat programına telefonla bağlandı.

MHP Genel Başkan adaylarına yapılan saldırıları değerlendiren Özdağ, çarpıcı iddialarda bulundu.

BAHÇELİ TWEET ATARKEN SALDIRI OLDU

Mezitli'deki toplantıya saldırının Bahçeli'nin tweet attığı anda başladığının altını çizen Özdağ, "Bütün Türkiye'nin gözleri önünde toplantılarımız basılıyor. Daha önce Sinan Oğan'ın toplantısı da basıldı. Bütün toplantıların neden basıldığını ve kimin talimatıyla basıldığını biliyoruz. Devlet Bahçeli'nin çağrısı saldırıyı tetikledi. Dün Devlet Bahçeli Twitter'dan bize yapılan saldırıların düzmece olduğunu ima eden tweetleri atarken Mersin'de 250 tane genç kapıda toplanmış benim ve Yusuf Halaçoğlu'nun toplantısını basmaya çalıştılar" dedi.

TEHDİTLER ALIYORUZ

Yapacakları toplantılar öncesinde tehdit mesajları aldıklarını söyleyen MHP Genel Başkan adayı Özdağ, "Bu çocuklar Ülkü Ocakları'nda toplanıyorlar. Devlet Bahçeli dün atmış olduğu tweetlerde bir yandan 'biz yapmadık bunlar düzmece' derken, diğer taraftan bundan sonraki toplantıların basılması için örtülü talimatlar veriyor. Bakın ben yarın Bursa'nın ilçelerindeyim. Bursa'nın ilçelerinde konferans vereceğim. Ve şimdiden Bursa'da sanal alemde değişik tehditlerin yükselmeye başladığını görüyoruz. Doğrusu bunu anlamak, kabullenmek mümkün değil. Ben demokratik hakkımı kullanıyorum. Yusuf Halaçoğlu, Meral Akşener, Sinan Oğan demokratik haklarını kullanıyor. Ve bu demokratik hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz. Ne olursa olsun, 16 Nisan'a kadar biz yollardayız, vatandaşlarla bir araya geleceğiz" şeklinde konuştu.

SUİKASTLER BAŞLAYABİLİR

Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamarın suikaste kadar gidebileceğini ifade eden Prof. Dr. Ümit Özdağ, "Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamadan sonra bu başladı. Bahçeli'nin yapmış olduğu bu açıklama, sadece gençlerin bize saldırması, toplantıları basması gibi eylemlerle neticelenmeyebilir. Bu açıklamanın arkasına saklanan bazı karanlık odaklar, suikastler düzenleyebilirler. Türkiye'yi bir başka felakete sürükleyecek bir dizi eylemi başlatabilirler. Bahçeli yapmış olduğu açıklamayla bunu istemese bile, bu sonucu doğuracak bir sürecin önünü açmıştır.

SALDIRI TEŞVİK EDEN İSİM BAHÇELİ'DİR

Türkiye'de bir milletvekili veya bir vatandaş herhangi bir şehre gidip oradaki yurttaşlara fikirlerini açıklayamayacak mıdır? O zaman nasıl bir demokrasiden bahsediyoruz? Bana ve arkadaşlarıma yönelik gerçekleşecek herhangi bir saldırıda bu saldırıyı teşvik eden ismi benim için Devlet Bahçeli'dir" dedi.