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Özdağ:"Günaydın Balgat"

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Özdağ:"Günaydın Balgat"
MHP Genel Başkan adayı Özdağ, Peşmergebaşı Barzani'nin gelmesi sebebiyle Atatürk Havalimanı'nın gönderine çekilen Kürdistan paçavrası ve Bahçeli yönetimine çok sert tepki gösterdi.

MHP Genel Başkan adayı Ümit Özdağ, Peşmerge başı Mesud Barzani'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile görüşmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı'nda yaşanan paçavra rezaletine çok sert tepki gösterdi. 

Özdağ sosyal medya hesabından Balgat Yönetimini eleştirerek, "Günaydın Balgat. Ortağınız AKP'nin diğer ortağı Barzani'nin flamasının Ankaraveİstanbulda göndere çekilmesinden hiç rahatsız olmadınız galiba" dedi.

İşte Özdağ'ın o paylaşımları:

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