Özdağ'ın konuşması sosyal medyayı salladı

MHP Genel Başkan adayı Özdağ, Hollanda ve Almanya ile yaşanan diplomatik krizle ilgili çok kritik iddialarda bulundu. Özdağ'ın görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.