Bugünkü YENİÇAĞ »

Özdiş: Vatandaş sanılandan daha bilinçli!

»
Özdiş: Vatandaş sanılandan daha bilinçli!
CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Kars, Ardahan ve Iğdır’da yaptıkları çalışmalarda vatandaşın anayasa değişiklik teklifi ile gelen değişikliklerden çok rahatsız olduğunu belirtti.

Vatandaşın bukonuda sanılandan daha bilinçli olduğunu ifade eden Özdiş, “Parti il binalarının, ilçe binalarının kapılarında derdimize çözüm aramak istemiyoruz dediler. Esnaf ayrı dertli, indirime rağmen siftah yapamadan dükkân kapatıyorlar.

Bu anlamda insanlar referandum konusunda rahatsızlığını dışa vuruyor” dedi. Esnafın bölgede şikâyetinin fazla olduğunu kaydeden Özdiş, “AKP iktidarı beyaz eşyada özellikle ÖTV indirimi yaptı. Ne kadar beyaz eşya mağazasına girdiysem yaprak kıpırdamamış. Esnaf, ‘bizim stokta bağlantılarımız vardı, daha önce kurduğumuz bağlantılarımız vardı.

Bazı eşyaların önceden ödemesini yapmıştık. Bu anlamda zorlanıyoruz’ diyorlar. ‘Vatandaş geliyor daha önceki bağlantılardan kaynaklanan fiyatı duyunca çekip gidiyor’ diyor. Yüzde 3-5 indirim söz konusu. Siftah dahi yapamıyoruz, indirim var ama siftah yapamıyoruz diyor” şeklinde konuştu.

Yaptıkları çalışmalarda genel olarak vatandaşları dinlemeyi tercih ettiklerini dile getiren Özdiş, şunları anlattı: “Vatandaş referandumun içeriğini biliyor yetki tek insana verilemez diyor. Bu anlamdaki kaygıları yüksek. Belki beklemezsiniz ama AKP’nin il ve ilçe başkanlarına mı gideceğim hakkımı aramak için diye bunu açıkça söylüyorlar.

Iğdır’da ciddi çalışma yaptık ve esnafı dolaştık. Hayır talebinin ciddi olduğunu gördük. Vatandaşın yaptığı değerlendirme bölgede böyle.”

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Ülkü Ocakları eski genel başkanının paylaşım rekoru kıran yazısı!Ülkü Ocakları eski genel başkanının paylaşım rekoru kıran yazısı!Özdiş: Vatandaş sanılandan daha bilinçli!Özdiş: Vatandaş sanılandan daha bilinçli!AKP, referandumda devleti arkasına aldı!AKP, referandumda devleti arkasına aldı!Özdağ: Binali Yıldırım 'Hayır' diyecekÖzdağ: Binali Yıldırım 'Hayır' diyecekÜlkü Ocakları başkanlarının Sivas programı iptal edildi!Ülkü Ocakları başkanlarının Sivas programı iptal edildi!Akşener: Hollanda Başbakanı'nın altın kalemi iade edildi mi?Akşener: Hollanda Başbakanı'nın altın kalemi iade edildi mi?MHP Şarkışla İlçe Başkanı Yaşar Aşkın istifa ettiMHP Şarkışla İlçe Başkanı Yaşar Aşkın istifa ettiAkşener İzmit'ten hayır diyecekAkşener İzmit'ten hayır diyecekBahçeli: Önce ateş edip sonra nişan almak komedidirBahçeli: Önce ateş edip sonra nişan almak komedidirCHP'li İnce: İsrail ezanı susturdu, Erdoğan ses çıkarabildi mi?CHP'li İnce: İsrail ezanı susturdu, Erdoğan ses çıkarabildi mi?
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti