Özdiş: Vatandaş sanılandan daha bilinçli!

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Kars, Ardahan ve Iğdır’da yaptıkları çalışmalarda vatandaşın anayasa değişiklik teklifi ile gelen değişikliklerden çok rahatsız olduğunu belirtti.

Vatandaşın bukonuda sanılandan daha bilinçli olduğunu ifade eden Özdiş, “Parti il binalarının, ilçe binalarının kapılarında derdimize çözüm aramak istemiyoruz dediler. Esnaf ayrı dertli, indirime rağmen siftah yapamadan dükkân kapatıyorlar.

Bu anlamda insanlar referandum konusunda rahatsızlığını dışa vuruyor” dedi. Esnafın bölgede şikâyetinin fazla olduğunu kaydeden Özdiş, “AKP iktidarı beyaz eşyada özellikle ÖTV indirimi yaptı. Ne kadar beyaz eşya mağazasına girdiysem yaprak kıpırdamamış. Esnaf, ‘bizim stokta bağlantılarımız vardı, daha önce kurduğumuz bağlantılarımız vardı.

Bazı eşyaların önceden ödemesini yapmıştık. Bu anlamda zorlanıyoruz’ diyorlar. ‘Vatandaş geliyor daha önceki bağlantılardan kaynaklanan fiyatı duyunca çekip gidiyor’ diyor. Yüzde 3-5 indirim söz konusu. Siftah dahi yapamıyoruz, indirim var ama siftah yapamıyoruz diyor” şeklinde konuştu.

Yaptıkları çalışmalarda genel olarak vatandaşları dinlemeyi tercih ettiklerini dile getiren Özdiş, şunları anlattı: “Vatandaş referandumun içeriğini biliyor yetki tek insana verilemez diyor. Bu anlamdaki kaygıları yüksek. Belki beklemezsiniz ama AKP’nin il ve ilçe başkanlarına mı gideceğim hakkımı aramak için diye bunu açıkça söylüyorlar.

Iğdır’da ciddi çalışma yaptık ve esnafı dolaştık. Hayır talebinin ciddi olduğunu gördük. Vatandaşın yaptığı değerlendirme bölgede böyle.”