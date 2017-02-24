Özel harekat mülakat sınavları ne zaman

Özel Harekay (PÖH) olmak için yazılı ve fiziki yeterlilik sınavlarını başarıyla tamamlayan adayların mülakat sınavları 27 Şubat tarihinde başlayacak.

PÖH’e katılmak isteyen 10 bin kişi mülakat sınavlarında ter dökecek. Edinilen bilgiye göre

"Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 19. dönem POMEM Mülakat sınavı 27 Şubat 2017 tarihinde başlayacak.

MÜLAKATA KİMLER GİREBİLECEK?

Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere 19. dönem POMEM Giriş Sınavına katılıp,

ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamasında başarılı olanlar mülakat sınavına girebilecek.

NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Mülakat sınavı aşamasına girmeye hak kazanan adaylar, sınava nerede ve hangi tarihte katılacaklarını T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile 25 Şubat 2017 tarihinde www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yaparak öğrenecekler.

280 BİN KİŞİ BAŞVURMUŞTU



Emniyet teşkilatına alınacak 10 bin yeni Özel Harekat Polisi için 280 bin kişi başvurmuştu. Yapılan elemeler ve değerlendirmeler sonrası 10 bin PÖH adayı eğitime tabi tutulmuştu.