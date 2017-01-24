Özel harekat sözlü mülakatı ne zaman?

Özel harekat sözlü mülakat tarihi için büyük bekleyiş devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan özel harekat sözlü mülakatları, kurumun İnternet sitesi üzerinden ilan edilecek.

SÖZLÜ MÜLAKATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplam 10 bin özel harekat polisi alımının yapılacağı duyurusunun ardından başvuruda bulunan birçok aday, 2016 yılının son ayları itibariyle fiziki yeterlilik mülakatı ile değerlendirilmeye başlandı. 300 bine yakın müracaatın gerçekleştiği özel harekat alımı başvurusunun ardından, 16 Ocak Pazartesi gününe kadar devam eden özel fiziki yeterlilik mülakatları, başarılı olanlarla birlikte yerini sözlü mülakatlara bırakacak. Sağlık testi ve parkur etabına tabii tutulan adaylar arasından, 50 saniye içerisinde parkur bitirenler sözlü mülakata katılma hakkında sahip olacak. Sözlü mülakatta da başarılı olan adaylar, eğitime katılmak üzere ilgili eğitim merkezlerine gönderilecek. Normalde eğitimin 6 ay süreceği konusunda detaylara sahip olan adaylar, sahadaki ihtiyaç nedeniyle bu süreci biraz daha hızlı ve sıkıştırılmış bir şekilde geçirecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "10 bin polisalımı yapıldı, artı 10 bin özel harekât alımı yapılıyor. Normalde bizim polislerimizin altı ay, yedi ay normal öğrenim zaman dilimleri vardır. Bir çalışma daha yaptık. Cumartesi ve pazarı da öğrenim günleri içerisine koyduk. İnşallah, 20 Martta yeni polislerimiz sahada olabilecek şekilde polis gücümüzü bir şekilde takviye etmek suretiyle öğrenim dönemini, zaman birimini biraz daha geriye çekip polis gücümüzü sahada biraz daha takviye eden bir anlayış ortaya koyduk." ifadelerinde bulundu.

Mart ayı itibariyle sahaya inecek olan özel harekatçılar, eğitimlerini iki ya da üç ay içerisinde tamamlayacak. Bu nedenle fiziki mülakat sonuçlarının, zaman kaybetmeden 17'si itibariyle adaylarla paylaşılabileceği öngörülüyor.

EĞİTİMLERİ GEÇEMEYENLERLE İLİŞİK KESİLECEK

Eğitimler hakkında kendilerine çok soru geldiğini ifade eden Özel Harekat Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Gürel, “Eğitim için gelecek olan arkadaşların bunları düşünmelerine gerek yok. Biz gereken bütün eğitimleri, eğitim bittikten sonra operasyonel olarak sahaya yansıtacak şekilde, 1. bölge iller dediğimiz Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki en sıcak bölgelerde rahatlıkla çalışabilecek şekilde eğitimlerimizi arkadaşlarımıza vereceğiz. Tabi bu eğitimleri alan arkadaşlar bizimle birlikte çalışmaya başlayacaklar, diğer arkadaşlar da eğer eğitimlerde yetersiz görülürlerse bir şekilde ilişikleri kesilip normal hayatlarına devam edecekler” şeklinde konuştu.

"ÇOK TALEP GELMESİ NEDENİYLE ŞARTLARI YUMUŞATTIK"

Başvuru duyurusunun yapılmasının ardından birçok kişinin şartların yumuşatılması talebi nedeniyle koşulları değiştirdiklerini söyleyen Gürel, “Dilekçeler, mektuplar, talepler; bayanlardan, erkeklerden, yaşı ilerlemiş olan vatandaşlarımızdan çok büyük bir talep geldi. Zaten müracaatlar da bize bunu gösteriyor. 280 bin gibi bir rakam, çok büyük bir rakam. İnşallah bunların içerisinden 10 bin bizimle beraber çalışabilecek düzeyde arkadaşlarımızla eğitimlerimize başlayacağız” şeklinde konuştu.