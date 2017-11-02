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Özel harekatçılar, İstanbul'da bir AVM'ye baskın yaptı

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Özel harekatçılar, İstanbul'da bir AVM'ye baskın yaptı
İstanbul'da bir AVM’de bulunan restorana düzenlenen operasyonda, Şirinler çetesi olarak bilinen suç örgütünün lideriyle birlikte 8 kişi gözaltına alındı.

Özel Harekat ekiplerininde katıldığı operasyonda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından aranan Mehmet Sabri Şirin’nin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi yere yatırılarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramalarında tabancalar ele geçirildi. Polis ekipleri AVM’nin otoparkında bulunan şüphelilere ait araçlardaki aramaları devam ediyor.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Görgü tanıkları, "Biz spor yapıyorduk, polisler silahlarıyla yukarı çıktı. Anlayamadık ne olduğunu. Panik yaptık. İçeride şüpheli 2-3 kişi var, onları arıyorlarmış. İçeride bizi 1 saat kadar beklettiler, şimdi yeni çıkardılar" dedi.

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