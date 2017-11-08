Özel okullar sınav kararını açıkladı!

Özel okullar, TEOG'un kaldırılmasının ardından öğrenci kabulünde MEB'in yapacağı isteğe bağlı sınavın sonuçlarını esas alacaklarını açıkladı.

TEOG yerine getirilecek yeni liselere yerleştirme sistemine ilişkin özel okullardan açıklama geldi.

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dağ, 50 okulun temsilcileriyle yaptıkları değerlendirmenin sonucunda, bakanlığın yaptığı tercihe bağlı sınavın sonuçlarını esas alma kararı aldıklarını açıkladı.

Yeni sisteme göre öğrenciler evlerine en yakın 5 okul arasında tercih yaparak liseye sınavsız yerleşecekler. Ancak dileyen öğrenciler için sınırlı sayıda devlet okuluna giriş için MEB tarafından sınav yapılacak. Özel okulların kendi sınavlarını yapma hakkı bulunuyor. Ancak bu açıklamaya göre, özel okullar da öğrenci kabulünde MEB'in sınav sonuçlarından yararlanacak.