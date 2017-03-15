Özel sektörün dış borcu 14,9 milyar dolar

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, 2017 yılı Ocak sonu itibariyle bir yıl öncesine göre arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Ocak ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerini açıkladı. Buna göre; Ocak sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu incelendiğinde, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 437 milyon dolar artarak 203 milyar dolar oldu. Ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu ise 649 milyon dolar artarak 14,9 milyar dolar oldu.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 347 milyon dolar arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 66 milyon dolar azalışla 24,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 165 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 50 milyon dolar azalışla 4,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 343 milyon dolar arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

BANKALARIN KREDİ BORCU 10.7 MİLYAR DOLAR

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak da 2016 yılı sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 435 milyon dolar artışla 10,7 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 320 milyon dolar artışla 2,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ocak sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 385 milyon dolar artarak 148,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak da tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 585 milyon dolar artarak 14,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 203 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,9’unun dolar, yüzde 33,3’ünün euro, yüzde 3,9’unun Türk lirası ve yüzde 1,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 14,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 49,1’inin dolar, yüzde 33,8’inin euro, yüzde 16,9’unun Türk lirası ve yüzde 0,2’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ocak sonu itibarıyla, 203 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 47,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 14,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83’ünü finansal kuruluşların, yüzde 17’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 66,1 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.