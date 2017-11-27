Özgür Özel: "Devlet Bahçeli'nin devreleri yanmış"

CHP Grup Başkanvekili Özel, "Hem saraya yaranayım hem partimi kapatmayayım hem ittifakı kurayım hem baraj dursun derken burada devreler yanmış" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HEM SARAYA YARANAYIM, HEM PARTİMİ KAPATMAYAYIM"

CHP Grup Başkanvekili Özel, açıklamalarının ardından bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim ittifakına ilişkin harflerle sembolize ederek anlattığı hesaba ilişkin soruyu da yanıtladı.

Bahçeli'nin hesabını kürsüden okuyan Özel, "Hem saraya yaranayım hem partimi kapatmayayım hem ittifakı kurayım hem baraj dursun derken burada devreler yanmış. Semih Yalçın sinirlerine hakim olup hakaret etmek yerine, bu matematik formülünü okuyup tane tane açıklasa herhalde çok daha iyi olur. Ama biz bu açıklamamızdan sonra Semih Yalçın'dan geleneksel haftalık hakaret seansını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN İTİBARININ BEŞ PARALIK OLUŞUDUR"

Özel, ABD'de devam eden Rıza Sarraf davasına da değindi. "Sarraf'ı Türkiye'de yargılamadınız. Çünkü çorap sökülmeye başlarsa ucunun nereye kadar gideceğini biliyordunuz." diyen Özel, iktidar yetkililerinin bir yıl önce hayırsever işadamı olarak bahsettikleri Sarraf'ı bugün iftiracı olarak tanımladıklarını öne sürdü.

Özgür Özel, "Bugün Türkiye'nin bankaları tehdit altında, ortaya konabilecek para cezaları Türkiye ekonomisini tehdit ediyor, ekonomik yaptırımlar büyük tehdit ama esas sorun, Türkiye'nin uluslararası düzeyde itibarının beş paralık oluşudur." şeklinde konuştu.

"YARIN BELGELERİN ÇIKIŞINI İZLEYECEKSİNİZ"

Özel konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının yurt dışı hesaplarıyla ilgili iddialarını ve Erdoğan'ın buna yanıtını hatırlattı.

Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'ndan iddiaların belgesini milletin önüne çıkarmasını istediğini anlatan Özel, "Yarın grup toplantımız var. Yarın milletin önüne belgelerin çıkışını, milletin önünde bu konunun konuşulduğunu izleyeceksiniz. Sevgili Erdoğan'ı yarın televizyonun karşısına geçip Sayın Genel Başkanımızı dikkatle dinlemeye davet ediyoruz." diye konuştu.