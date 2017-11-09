Özhaseki: "Her daireye bir otopark"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, üç daireye bir otopark zorunluluğunun, 'daire başı otopark' olarak değiştirileceğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özhaseki, Şehircilik Şurasına ilişkin, "Türkiye'nin ortak aklının şehircilik hususunda almış olduğu kararları bugün topluma açıklayacağız. Peki açıklayınca ne olacak? Bütün bu yapılanları yavaş yavaş yasalarımıza dercedeceğiz. Onları yasa haline getirmeye çalışacağız." dedi.

"Bina bazlı dönüşüm, doğru bir dönüşüm değil. Aslında risk taşıyan binalar için doğrudur, yenilemek lazım ama şehircilik ilkeleri açısından ada bazlı bir dönüşüm gerekiyor." diyen Özhaseki, "Çünkü oranın sosyal donatısını yeniden hesaplıyorsunuz. Okulunu, yeşil alanını, camisini, yollarını, kaldırımlarını yeniden hesaplıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki yapılaşmaya ilişkin sözlerine ilişkin Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şey silüetle ilgili. Silüet noktasında son 20 yılda baktığımızda o yüksek kuleler gibi gördüğümüz binaların yapılması hususunda bir hata olduğunu herkes zaten kabul ediyor ama şunu da bilelim ki dünyanın her yerinde o tür yüksek katlılar var ama biraz daha belli yerlere toplanmış, altyapısı ve oranın ulaşımı çözülmüş yerler. İstanbul'da biraz dağınık olduğu gözüküyor. Bu konuda bir hatadan bahsedilebilir."

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Yeni Otopark Yönetmeliğiyle ilgili Özhaseki, "Eskiden bir bina yapılırken, üç tane daireye bir tane otopark gösterme zorunluluğu vardı. Yani belediyeye gittiniz 12 daire yapıyorsunuz, 4 tane yer göstereceksiniz. Şimdi daire başı bir tane göstereceksiniz. 12 tane daireye 12 otopark yeri. Yoksa yapamazsınız" dedi.

Düzenlemenin zamanı ile ilgili de bilgi veren Özhaseki, "Son aşamaya geldi. Kendi içimizde bazı prensip kararları verdik. 10-15 gün içerisinde Başbakanlığa, yayımlanması için göndeririz" açıklamasını yaptı.

Şehir içindeki askeri alanlar konusunda da Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

"Şehir içerisinde kalan askeri alanlar, bundan 50-60 yıl kadar önce bazen daha eski, şehirlerin çeperlerinde yer alan askeriyenin kullanacağı yerlerdi. Şehirler öyle büyümüş ki askeri alanları içine almış ve yutmuş. Buraların dışarıya taşınması çok doğru bir fikir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var, hepsi yeşil alan olacak. O konuda kimsede ters bir düşünce yok."