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Özhaseki: Her daireye bir otopark şartı geliyor
Özhaseki: Her daireye bir otopark şartı geliyor
Bina yapımı sırasında üç daireye bir otopark zorunluluğu olduğunu hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bunun daire başına bir olacak şekilde değiştirileceğini açıkladı.
09 Kasım 2017 Perşembe 14:02
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