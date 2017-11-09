Özhaseki: Her daireye bir otopark şartı geliyor

Bina yapımı sırasında üç daireye bir otopark zorunluluğu olduğunu hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bunun daire başına bir olacak şekilde değiştirileceğini açıkladı.