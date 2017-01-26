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Özhaseki İstanbul'daki riskli ilçeleri açıkladı

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Özhaseki İstanbul'daki riskli ilçeleri açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da en az 7 ile 7,5 şiddetinde deprem beklendiğini, 7 milyon binanın yenilenmesi gerektiğini ifade ederek olası bir depremde en riskli ilçeleri açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul depremiyle ile ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yaptı. İstanbul'da Kartal'dan başlayarak Beykoz'a doğru, Sarıyer'den başlayarak Avcılar'a ve Büyükçekmece'ye doğru deprem riskinin yüksek olduğunu kaydeden Bakan Mehmet Özhaseki, "7 milyon bina yenilenmeli" dedi.

Habertürk'ün haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşmasından satır başları şöyle: "Türkiye topraklarının yüzde 42'si deprem riski altında olduğunu belirten Özhakesi, '1999 sonrası yapılan binaların biraz sağlam olduğunu kabul ediyoruz.

1999'da yönetmelik değişikliği var. Yeni binalar biraz sağlam. 5 milyon civarında. 1999 öncesi 15 milyon stok var.

FAY KIRIKLARININ HEPSİ PATLAYABİLİR

Bunların en az yarısı riskli. Yani 6-7 miyon binanın yenilenmesi, sağlam hale gelmesi gerekli. Özellikle en büyük risk İstanbul'da. 4 Fay kırığı var. Dördününde zamanı dolmuş. Fay kırıklarının hepsi her an patlayabilir. Bilim adamlarının görüşü şu 2030'a kadar İstanbul'da büyük ihtimalle deprem olur.

2050 diyenler azınlıkta. Büyük çoğunluğu 2030'u işaret ediyor. Deprem kesin. 7 ile 7.5 arasında şiddeti olacak" dedi.

İstanbul en riskli bölgelerinin kıyı bölgelerini olduğunu söylen Özhaseki, 'Deniz kenarları. Kartal'dan başlayarak Beykoz'a doğru, Sarıyer'den başlayarak Avcılar'a ve Büyükçekmece'ye doğru, özellikle birkaç katın üzerinde olanlar riskli gözüküyor. 1999'dan önce yapılanlar.

Bunun için çok hızlı olarak kentsel dönüşümün uygulanması lazım. Bunu yapacak olanlar belediyeler. Projelerini getiren belediyelere yardımlarımız oluyor. Bazı belediye başkanı arkadaşlarımız hiç aldırış etmiyor.

Vatandaşlarımızın üzerine düşen görev; binalarının ölçümünü yaptırmak. Belediye başkanı arkadaşlar vatandaşlarımızı zorlasınlar. Projeleri bize getirsinler' dedi.

 

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